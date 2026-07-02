Bà chủ giấu doanh thu 835 tỷ đồng từ buôn hàng hiệu thoát án tù

TPO - Xét thấy thân bị cáo tốt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả, TAND khu vực 2, Hà Nội không áp dụng phạt tù mà phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy) số tiền 3 tỷ đồng vì trốn thuế.

Phạt tiền, không phạt tù

Chiều 2/7, sau 3 giờ xét xử, TAND khu vực 2, Hà Nội, phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy) số tiền 3 tỷ đồng; Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) phạt 500 triệu đồng và bị cáo Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) bị phạt 150 triệu đồng về tội “Trốn thuế”.

Dù đánh giá hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu môi trường kinh doanh, gây thất thoát về thuế đặc biệt lớn. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng nhân thân cả ba đều tốt, đã khắc phục hậu quả nên áp dụng mức phạt trên.

Khai tại tòa, bị cáo Hường cho biết, ban đầu chỉ mua đồ về sử dụng cá nhân, sau đó bán nhưng nghĩ là “mua của người này bán lại cho người khác” hưởng chênh lệch, không nghĩ kinh doanh là phải kê khai thuế.

Theo Hường, các nhân viên của mình chỉ làm thuê theo giờ, đóng gói đơn hàng, không có nhiệm vụ tìm khách. Còn khách mua đều là người quen, tương tác qua Fanpage Facebook có tên "Hycloset new things by hy".

Bị khởi tố, truy tố nhưng bị cáo Hường và đồng phạm được tại ngoại, tiếp tục kinh doanh buôn bán. Bị cáo nói nhận thức được sai phạm xin được phạt tiền thay cho án phạt tù.

Tương tự, bị cáo Phú cho rằng đều nhận thức hạn chế về pháp luật, không biết kinh doanh phải đóng thuế, nên không thực hiện. Bị cáo Phương cho nói chỉ là nội trợ, buôn bán kiếm thêm.

Đáp lại lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhấn mạnh 3 người đều trên 18 tuổi, nhận thức pháp luật đầy đủ, buộc phải biết và tìm hiểu trước khi làm bất cứ việc gì. Không thể làm sai bao năm rồi bảo không biết, kinh doanh đương nhiên phải tìm hiểu luật.

Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại tòa cho thấy, bị cáo Hường nhiều năm chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Tính từ 2020 đến khi phát hiện, Hường kinh doanh không đóng thuế. Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hưởng, Tô Lan Phương, Ngô Quốc Phú.

Xóa dữ liệu để che giấu doanh thu

Đáng chú ý, để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.

Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân của Hường thể hiện doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 là 27,6 tỷ đồng, 2022 tăng lên gần 165 tỷ đồng, 2023 doanh thu 272 tỷ và 2024 doanh thu 216 tỷ. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được cơ quan điều tra xác định trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định, việc không kê khai doanh thu Hường đã gây thất thoát thuế cho Nhà nước 12,5 tỷ đồng (gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và gần 4,2 tỷ đồng thuế TNCN).

Khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh trên nền tảng số có dấu hiệu trốn thuế vào tháng 6/2025, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Kiot Việt. Tuy nhiên, trước khi dữ liệu bị xóa, toàn bộ thông tin bán hàng đã được lưu trong máy tính cá nhân của các bị cáo.

Ngày 9/7/2025, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, một tập tài liệu gồm 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện hàng hiệu.

Sau khi vụ án bị khởi tố, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với hai bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng từ nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường.

Để che giấu danh tính và doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook đứng tên con gái để đăng bán hàng. Tổng giá trị hàng hóa Phú bán cho Hường được xác định hơn 28,8 tỷ đồng, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 433 triệu đồng.

Trong khi, Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng giá trị khoảng 10,5 tỷ đồng, trốn thuế hơn 157 triệu đồng.

Theo viện kiểm sát, cả Phú và Phương đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.