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Pháp luật

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Bắt thêm bị can trong đường dây sản xuất và bán máy biến áp giả quy mô lớn

Nhật Huy

TPO - Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI quy mô lớn, Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can. Kết quả điều tra xác định, đường dây này đã làm và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả trong nhiều năm.

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Út (SN 1990, ngụ xã Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả". Út là một mắt xích trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

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Bị can Danh Út.

Trước đó, ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Hoàng Dũ (SN 1990, ngụ tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (SN 1979, ngụ TP. Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (SN 1978, ngụ TPHCM), để điều tra về các hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra, công an phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả mang nhãn hiệu THIBIDI, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh và kéo dài nhiều năm.

Các đối tượng thu mua máy biến áp cũ, hư hỏng rồi phục chế, sơn sửa, quấn lại dây đồng; sau đó làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác, tem thông số để hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 29/1, công an bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển máy biến áp giả từ kho, xưởng sản xuất tại tỉnh Tây Ninh và TP. Cần Thơ đến An Giang tiêu thụ.

Khám xét các kho hàng, xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của nhóm đối tượng, công an thu giữ 137 máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI, có tổng giá trị tương đương hàng thật ước tính hơn 20 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.

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Máy biến áp giả nhãn hiệu công an phát hiện tại kho của nhóm đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ và TPHCM. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp sở hữu thương hiệu, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện quốc gia.

Quá trình mở rộng điều tra xác định, Danh Út đã tham gia buôn bán 16 máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI, với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Nhật Huy
#An Giang #máy biến áp giả #buôn bán hàng giả #đường dây hàng giả #tài liệu giả #khởi tố

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