Ukraine lần đầu phóng tên lửa đạn đạo tầm xa tấn công lãnh thổ Nga?

TPO - Nga tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa chiến thuật tầm xa trong đợt tấn công mới nhất của Ukraine, làm dấy lên đồn đoán Kiev lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo nội địa để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo Bloomberg, Ukraine có thể đã lần đầu tiên sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm xa do nước này phát triển để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Thông tin xuất phát từ báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong đó Moscow cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa chiến thuật tầm xa, cùng với bảy quả bom dẫn đường trên không và hơn 600 máy bay không người lái (UAV) trong vòng 24 giờ qua.

Tuy nhiên, phía Nga không công bố loại tên lửa bị đánh chặn hay bất kỳ chi tiết nào về vụ việc. Ukraine cũng chưa xác nhận đã sử dụng tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công.

Ảnh minh hoạ.

Theo Bloomberg, tuyên bố của Nga xuất hiện trong bối cảnh công ty quốc phòng Ukraine Fire Point vừa thông báo tên lửa đạn đạo FP-9 do hãng phát triển đang tiến gần giai đoạn thử nghiệm.

Trước đó, nhà thiết kế chính của Fire Point, Denys Shtilerman, cho biết các cuộc thử nghiệm FP-9 có thể bắt đầu trong mùa hè hoặc đầu mùa thu năm nay. Theo thông tin ban đầu, FP-9 có tầm bắn khoảng 850 km và được thiết kế để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước tiến đáng kể trong nỗ lực mở rộng năng lực tấn công tầm xa của Ukraine bằng các hệ thống vũ khí sản xuất trong nước, bên cạnh các dòng UAV và tên lửa hành trình hiện có.

Song song với chương trình phát triển tên lửa tấn công, Fire Point cũng đang đẩy nhanh việc chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Shtilerman cho biết những tên lửa đánh chặn đầu tiên dự kiến được sản xuất vào cuối năm nay.

Công ty này gần đây cũng đã hoàn thành cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa đánh chặn FP-7.X, nền tảng của dự án Freya. Theo Fire Point, loại tên lửa này có thể đạt tốc độ từ 1.500-2.000 m/s trong quá trình bay.

Ukraine thử vũ khí laser

Trong khi đó, Ukraine cũng đang đẩy mạnh các chương trình phát triển hệ thống phòng không thế hệ mới, bao gồm vũ khí laser và UAV đánh chặn.

Phát biểu tại sự kiện công nghệ quốc phòng Brave1 Advantage, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết UAV đánh chặn của Ukraine đã bắn hạ gần 7.000 UAV Geran và Gerbera của Nga chỉ trong tháng 5.

Theo ông, trong đợt tập kích quy mô lớn gần đây, các UAV đánh chặn của Ukraine đã phá huỷ khoảng 75% số UAV tấn công của Nga.

"Chúng tôi đang thử nghiệm công nghệ laser và đã đạt được những kết quả nhất định. Hiện chưa thể công bố nhiều thông tin, nhưng tiến độ đang rất tích cực", ông Fedorov nói.

Quan chức này cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa khoảng 95% UAV trong cuộc không kích mới nhất nhằm vào Kiev, đồng thời đặt mục tiêu đưa tỷ lệ đánh chặn này lên phạm vi toàn quốc trước cuối năm nay.

Để phục vụ mục tiêu đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố kế hoạch mua thêm 150.000 UAV, trong đó có các dòng UAV tấn công tầm trung.

Ngoài ra, Kiev cũng đang đầu tư phát triển các tên lửa hành trình chi phí thấp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều loại tên lửa đánh chặn mới nhằm đối phó UAV, tên lửa đạn đạo và bom dẫn đường trên không.

Theo ông Fedorov, khoảng 10 doanh nghiệp quốc phòng trong nước đang tham gia phát triển các mẫu tên lửa giá rẻ phục vụ nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu trên không, trong khi Ukraine cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế để mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu thông qua các chương trình chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc phòng.