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Thế giới

Nhật ký phi công hé lộ nguyên nhân vụ máy bay đâm tháp chọc trời ở Bắc Kinh

Bình Giang

TPO - Ngày 2/7, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết phi công điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ lao vào tòa nhà cao nhất thủ đô Bắc Kinh tuần trước đã viết trong nhật ký về ý định “kết thúc cuộc đời”.

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Lỗ thủng trên kính tòa tháp CITIC sau vụ máy bay cỡ nhỏ lao vào. (Ảnh: AP)

Theo thông cáo được chính quyền quận Triều Dương thuộc Bắc Kinh đăng trên mạng xã hội, kết quả điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra hôm 26/6 xuất phát từ “lý do cá nhân”.

Phi công 66 tuổi thiệt mạng trong vụ việc, trong khi 13 người khác bị thương. Chính quyền cho biết không có trường hợp nào bị thương đến mức nguy hiểm tính mạng và 1 người đã xuất viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ, đúng thời điểm nhiều người tan làm, tại khu vực tập trung nhiều tòa nhà chọc trời ở trung tâm Bắc Kinh, làm dấy lên nhiều câu hỏi về công tác bảo đảm an ninh tại thủ đô của Trung Quốc.

Chiếc máy bay đâm vào mặt kính của tháp CITIC cao 108 tầng, tạo ra lỗ hổng lớn trên mặt kính của tòa nhà.

Thông cáo của chính quyền cho biết, phi công họ Lưu trước đó đã thực hiện chuyến bay cùng người khác bằng máy bay huấn luyện 2 chỗ ngồi, sau đó cất cánh 1 mình từ sân bay hàng không dân dụng nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Trong quá trình bay, ông Lưu đã điều khiển phương tiện lệch khỏi lộ trình được phê duyệt và cơ quan kiểm soát không lưu sau đó mất liên lạc với máy bay. Máy bay vượt qua quãng đường khoảng 60km, xuyên qua thành phố để tiến vào khu trung tâm thương mại vốn là vùng cấm bay.

Nhà chức trách cho biết ông Lưu không có công việc ổn định, đã ly hôn và sống một mình. Ông mắc chứng mất ngủ và lo âu. Cuốn nhật ký của ông có nhiều đoạn nói đến ý định kết thúc cuộc đời.

Giới chức Trung Quốc siết chặt hoạt động bay tầm thấp sau khi xảy ra vụ việc. Các trường đào tạo phi công trên khắp Trung Quốc cho biết đã nhận được chỉ đạo tạm dừng hoạt động huấn luyện và kiểm tra an toàn.

Bình Giang
Theo AP
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