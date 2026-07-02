Hai trường hợp hôn mê sau cuộc nhậu, phải cấp cứu

TPO - Sau cuộc nhậu, hai người đàn ông bị ngộ độc lần lượt rơi vào hôn mê, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cảnh báo ngộ độc rượu không chỉ gây say mà còn có thể cướp đi tính mạng nếu chậm trễ cấp cứu.

Ngày 2/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận điều trị hai trường hợp ngộ độc rượu nặng với diễn tiến nguy kịch sau các cuộc nhậu.

Trường hợp đầu tiên là ông H.V.Đ. (59 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo người nhà, sau khi tham gia một bữa tiệc có sử dụng nhiều rượu, bệnh nhân trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bứt rứt rồi nằm li bì suốt một ngày. Khi phát hiện ông lơ mơ, mất ý thức, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol. Đáng chú ý, ông đồng thời bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Bệnh nhân được can thiệp đặt stent mạch vành khẩn cấp, kết hợp lọc máu và hồi sức tích cực. Hiện sức khỏe vẫn đang được theo dõi sát.

Bệnh nhân ngộ độc rượu trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

Trường hợp thứ hai là anh C.V.C. (40 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau cuộc nhậu, người thân phát hiện anh bất tỉnh trong nhà vệ sinh và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc rượu kèm viêm phổi hít do sặc chất nôn. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực. Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã được rút ống thở, sức khỏe cải thiện và nhận biết được người thân.

Theo BS-CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, ngộ độc rượu xảy ra khi cơ thể hấp thu quá nhiều ethanol trong thời gian ngắn hoặc sử dụng rượu có chứa methanol.

"Khi lượng cồn vượt quá khả năng chuyển hóa của gan, nồng độ cồn trong máu tăng cao sẽ ức chế hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, tuần hoàn và chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể", bác sĩ Phát cho biết.

Đặc biệt, methanol là loại cồn công nghiệp cực độc. Khi vào cơ thể, chất này chuyển hóa thành axit formic gây tổn thương não, hủy hoại dây thần kinh thị giác, có thể dẫn đến mù vĩnh viễn hoặc tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ngoài nguy cơ hôn mê, ngộ độc rượu còn có thể gây suy hô hấp, viêm phổi hít, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hạ thân nhiệt, ngừng tim và suy đa cơ quan. Về lâu dài, việc thường xuyên lạm dụng rượu bia còn làm tăng nguy cơ xơ gan, suy gan và nhiều bệnh lý tim mạch, chuyển hóa.

Từ hai trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia, không uống theo phong trào hoặc tham gia các trò ép uống. Chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối tránh các loại rượu tự pha chế hoặc không kiểm soát được thành phần vì có nguy cơ chứa methanol.

Người dân cũng không nên uống rượu khi đang sử dụng thuốc điều trị, cần ăn no trước khi uống và bổ sung đủ nước trong quá trình sử dụng rượu để giảm tốc độ hấp thu cồn.