GIGA Digital và hành trình lan tỏa lối sống xanh

Chi phí năng lượng ngày càng tăng, nhận thức về môi trường của người tiêu dùng dần thay đổi, biến xu hướng sống xanh trở thành tiêu chuẩn của các gia đình hiện đại. Tại Việt Nam, Giga Digital (GIGA.vn) đang khẳng định vai trò cầu nối quan trọng, chủ động tuyển chọn và đưa các giải pháp thiết bị thông minh tiết kiệm điện năng thiết thực đến gần hơn với mỗi không gian sống.

Khởi đầu từ chiến lược tuyển chọn thiết bị thông minh

Khái niệm sống xanh trong kỷ nguyên số không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi vĩ mô, mà xuất phát ngay từ chính những lựa chọn nhỏ nhất trong nhà. Thấu hiểu điều đó, Giga Digital chọn tiếp cận thẳng vào các quyết định mua sắm thường nhật của người tiêu dùng.

Giga Digital đóng vai trò cầu nối, mang các thiết bị gia dụng tuyển chọn từ những thương hiệu uy tín toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt (Ảnh: Giga Digital).

Các dòng máy hút ẩm, máy lọc không khí, robot hút bụi, máy lau sàn hút bụi, quạt điện …được đưa về hệ thống của GIGA.vn đều phải đáp ứng tiêu chí: phục vụ tốt cho các nhu cầu có tần suất hoạt động cao trong gia đình, đạt các chứng nhận chuẩn tiết kiệm năng lượng. Đây chính là bước đi chủ động của doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa lối sống bền vững ngay từ khâu chọn lựa sản phẩm.

Tiêu chuẩn công nghệ xanh định hình danh mục phân phối

Để cắt giảm hóa đơn tiền điện cho người dùng, GIGA.vn ưu tiên phân phối các dòng thiết bị ứng dụng động cơ DC không chổi than (BLDC) kết hợp mạch biến tần thông minh. Khác với động cơ truyền thống dễ hao tổn nhiệt, công nghệ này giúp thiết bị duy trì hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhưng tiêu thụ điện năng cực thấp, giải quyết triệt để bài toán chi phí điện mùa cao điểm.

Ngoài ra, khả năng tự điều chỉnh tốc độ quay linh hoạt của bộ truyền động này còn giúp máy vận hành êm ái xuyên đêm với độ ồn gần như bằng không.

Quạt cây Lumias F08 Pro ứng dụng động cơ BLDC và nguyên lý khí động học giúp tối ưu hiệu suất làm việc mà không gây hao tổn năng lượng (Ảnh: Giga Digital).

Bên cạnh đó, tiêu chí bền vững còn được GIGA.vn cụ thể hóa qua việc lựa chọn các dòng máy lọc không khí, máy hút ẩm sở hữu hệ thống cảm biến thông minh và thiết kế chuẩn nguyên lý khí động học. Nhờ cảm biến tự động đo lường môi trường (bụi mịn PM2.5, độ ẩm, nhiệt độ,...), thiết bị có thể tự chuyển sang chế độ hoạt động duy trì khi không gian đạt chuẩn an toàn, tránh lãng phí điện năng.

Đồng thời, cấu trúc cánh quạt và cửa gió được các hãng ứng dụng nhằm giảm lực cản ma sát, giúp tăng hiệu quả làm mát hoặc lọc sạch không khí mà không tiêu tốn thêm điện năng tiêu thụ.

Kiến tạo tương lai bền vững từ vai trò tư vấn giải pháp

Việc chuyển dịch sang sử dụng các thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng mang lại những giá trị thực tế mang tính bền vững dài hạn. Ở quy mô gia đình, đây là bài toán kinh tế giúp giảm áp lực lên hóa đơn tiền điện hàng tháng, mà vẫn bảo vệ trực tiếp sức khỏe hệ hô hấp của các thành viên trước những áp lực từ ô nhiễm đô thị, giải phóng thời gian dọn dẹp để tận hưởng sự thảnh thơi trong cuộc sống bận rộn.

Công nghệ thông minh không chỉ giải phóng sức lao động mà còn giúp các gia đình hiện đại quản lý năng lượng một cách hiệu quả và chủ động (Ảnh: Giga Digital).

Ở quy mô cộng đồng, mỗi thiết bị công nghệ xanh được cung cấp ra thị trường là một cam kết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bằng cách định hướng và tư vấn các giải pháp gia dụng bền vững, Giga Digital đang nỗ lực đồng hành cùng mục tiêu giảm phát thải carbon, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng.

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Giga Digital là thương hiệu được Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long thành lập phát triển mảng phân phối, dịch vụ Ecommerce và đối tác chiến lược phát triển thương hiệu các thiết bị công nghệ, đồ gia dụng thông minh trên các nền tảng Digital và 8 showroom/cửa hàng bán lẻ toàn quốc. Ngay từ những ngày đầu, Giga Digital đã xác định uy tín thương hiệu phải được gây dựng từ niềm tin của khách hàng. Điều đó thể hiện rõ qua cam kết: tất cả sản phẩm tại GIGA đều 100% chính hãng, đến từ hơn 20 thương hiệu công nghệ và gia dụng thông minh uy tín.