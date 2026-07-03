50 nghệ sĩ thể hiện tình yêu với TPHCM

TPO - MV Thành phố tuyệt vời quy tụ hơn 50 nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực cùng tham gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc về TPHCM, dự án còn gửi gắm kỳ vọng về diện mạo của thành phố trong tương lai thông qua phần ca từ, hình ảnh và sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ.

MV Thành phố tuyệt vời vừa phát hành với phần thể hiện của bốn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Hoàng Tôn, Hồ Đông Quan và Thái VG. Dự án được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác, hướng đến việc khắc họa hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại và giàu khát vọng phát triển.

Điểm nhấn của MV là sự xuất hiện của hơn 50 gương mặt nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, truyền hình và sáng tạo nội dung, nổi bật có Hồ Ngọc Hà, Hoàng Oanh, Liêu Hà Trinh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Mỗi người chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn nhưng đều nhận lời tham gia với mong muốn góp một phần vào sản phẩm dành tặng thành phố.

Theo chia sẻ của đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung, dự án bắt đầu được lên ý tưởng từ tháng 8/2025. Trong nhiều tháng, ê-kíp tìm kiếm ca khúc mới thay vì sử dụng các sáng tác đã có, mong muốn bài hát mang được tinh thần của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

"Tôi muốn nhạc sĩ, người hát ca khúc này phải có thời gian sinh sống tại TPHCM, hoặc có thời gian làm việc, gắn bó với thành phố đủ nhiều thì mới cảm nhận được thành phố này như thế nào. Đây là món quà mà những người yêu thành phố này dành tặng cho thành phố nhân dịp trọng đại này", Trần Thành Trung chia sẻ.

Thành phố tuyệt vời có sự góp mặt của 50 nghệ sĩ.

Sau quá trình lựa chọn, bản demo của Tùng Maru được ê-kíp quyết định phát triển thành ca khúc chính thức. Là người sinh ra và lớn lên tại TPHCM, nam ca sĩ - nhạc sĩ cho biết anh đưa vào bài hát những cảm nhận về nơi mình gắn bó từ nhỏ, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa theo góp ý của ê-kíp để hoàn thiện tác phẩm.

Bên cạnh thông điệp về thành phố, dự án còn gây chú ý khi quy tụ số lượng nghệ sĩ tham gia lớn. Ngay sau khi nhận được lời mời, nhiều nghệ sĩ sắp xếp lịch ghi hình, dù chỉ xuất hiện khoảng vài giây.

Ở phần âm nhạc, bốn nghệ sĩ mang đến bốn màu sắc khác nhau. Jun Phạm và Hồ Đông Quan đảm nhận những đoạn hát giàu cảm xúc, Hoàng Tôn tiếp tục phát huy chất giọng R&B quen thuộc, trong khi Thái VG góp phần tạo điểm nhấn bằng phần rap hiện đại. Sự kết hợp giữa pop, R&B và hip hop giúp ca khúc có màu sắc trẻ trung nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực, hướng về thành phố.

Đạo diễn kỳ vọng Thành phố tuyệt vời không chỉ được nhắc đến trong dịp kỷ niệm 50 năm mà còn có thể trở thành ca khúc được sử dụng trong các hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của TPHCM.

"Tôi mong đây là bài hát mà bất cứ ai khi đến TPHCM đều có thể sử dụng trong những video ghi lại hành trình của mình, như một cách giới thiệu vẻ đẹp và sức sống của thành phố", anh nói thêm.