Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran dừng đàm phán trong thời gian diễn ra tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán để tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào trong thời gian diễn ra các nghi lễ, nếu không sẽ phải đối mặt với "phản ứng gay gắt".

Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán ngoại giao để tập trung tổ chức lễ tang kéo dài từ ngày 4 đến 9/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2.

Theo truyền thông Iran, mọi sự chú ý trong nước hiện tập trung vào công tác chuẩn bị nghi lễ quốc tang, với các lễ tưởng niệm và đoàn rước được tổ chức tại Tehran, Qom, Mashhad (Iran) cùng Najaf và Karbala (Iraq).

9d590f77-c609-4ab7-8a51-e08856038448.jpg

Trưởng đoàn đàm phán của Tehran đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf kêu gọi toàn thể người dân đến dự tang lễ cố lãnh đạo, trong khi quân đội Iran cảnh báo Mỹ và Israel không nên "tính toán sai lầm" trong thời gian Iran diễn ra quốc tang.

Các nước trung gian hòa giải Qatar và Pakistan đã đưa ra một tuyên bố cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran gần đây diễn ra tích cực, và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào "thời điểm sớm nhất có thể".

Trong khi đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya, cảnh báo Mỹ và Israel không nên tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào trong thời gian diễn ra các nghi lễ.

"Hãy cân nhắc đến những phản ứng gay gắt của Lực lượng Vũ trang Iran trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào", ông tuyên bố.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei không phải là dấu chấm hết mà là "khởi đầu của một chương mới" đối với đất nước.

"Sự hy sinh này không phải là kết thúc của cuộc hành trình, mà là sự khởi đầu của một chương mới về sự đoàn kết dân tộc, khả năng phục hồi và tiến bộ", ông Pezeshkian nói.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #Israel #Lãnh tụ Ali Khamenei #tang lễ #đàm phán #quân sự #xung đột #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe