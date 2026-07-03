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Thế giới

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đến Iran dự tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao

Minh Hạnh

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sẽ dự lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran, cùng đại diện khoảng 100 quốc gia khác, theo hãng thông tấn Tass.

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Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Ngày 2/7, trả lời hãng tin ISNA, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sẽ dự lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoài ông Medvedev, chính quyền Iran dự kiến sẽ đón tiếp đại diện từ khoảng 100 quốc gia đến tiễn đưa ông Ali Khamenei vào cuối tuần này, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.

"Dự kiến ​​sẽ có khách mời từ khoảng 100 quốc gia, bao gồm các nhân vật chính trị, nguyên thủ quốc gia, chủ tịch quốc hội, bộ trưởng ngoại giao hoặc đại diện chính phủ, cũng như một số lượng lớn các nhân vật công chúng”, ông Baghaei nói trên truyền hình nhà nước.

Lễ viếng dành cho quan khách quốc tế sẽ bắt đầu vào ngày 3/7.

Từ ngày 4 đến 5/7, thi hài của ông Ali Khamenei sẽ được quàn tại Tehran Mosalla, khu phức hợp tôn giáo và công cộng lớn nhất thủ đô, nơi người dân có thể đến viếng và bày tỏ lòng kính trọng đối với vị lãnh đạo quá cố.

Vào ngày 6/7, một lễ rước sẽ được tổ chức dọc theo các tuyến phố chính của Tehran. Sau đó, thi hài của ông Ali Khamenei sẽ được đưa đến trung tâm tôn giáo chính của đất nước, thành phố Qom, nơi các nghi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày 7/7. Lễ an táng của ông Ali Khamenei dự kiến ​​sẽ diễn ra tại quê hương ông, Mashhad, vào ngày 9/7.

Phát biểu ngày 2/7, ông Ali Abdollahi - chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Lực lượng Vũ trang Iran - cho biết, Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với sự trả đũa nghiêm khắc nếu tấn công Iran vào thời điểm diễn ra tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

"Trong những ngày trọng đại này, chúng tôi cảnh báo đối thủ của Iran, trên hết là Mỹ và Israel, cũng như các đồng minh khu vực và ngoài khu vực của họ, không nên tiến hành bất kỳ hành động sai trái nào. Chúng tôi cũng mong họ ghi nhớ rằng, nhân dân Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động gây hấn nào chống lại đất nước thân yêu của chúng tôi”, ông nói, theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước Iran.

Minh Hạnh
Tass
#Iran #cố Lãnh tụ Tối cao Iran #Đại giáo chủ Ali Khamenei #Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev #Tổng thống Nga Vladimir Putin

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