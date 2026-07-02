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Thế giới

Phi công Mỹ bị nhóm nổi dậy sát hại, đốt máy bay ở Indonesia

Minh Hạnh

TPO - Một nhóm nổi dậy ở Papua (phía đông Indonesia) đã bắn tử vong một phi công người Mỹ và đốt cháy một máy bay dân sự. Nhóm này gọi vụ tấn công là “thông điệp” gửi đến Chính phủ Mỹ và Indonesia.

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Hình ảnh chiếc máy bay bị thiêu rụi. (Ảnh: Reuters)

Sebby Sambom, người phát ngôn của nhóm ly khai mang tên Lực lượng Giải phóng Quốc gia Tây Papua (TPNPB) - cho biết, lực lượng này đã bắn tử vong phi công người Mỹ Nicholas F. Gosselin và đốt cháy máy bay của ông sau khi máy bay hạ cánh xuống vùng Yahukimo thuộc tỉnh Cao nguyên Papua.

Nhóm ly khai cáo buộc chiếc máy bay này thường xuyên “chuyên chở quân nhân Indonesia, vi phạm tối hậu thư của TPNPB”.

Người phát ngôn Sebby nói, vụ tấn công là một thông điệp gửi đến Chính phủ Mỹ và Indonesia vì “không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Papua giữa quân đội Indonesia và TPNPB”.

Yusuf Sutejo - người phát ngôn của lực lượng cảnh sát - quân đội Indonesia tại Papua - xác nhận một chiếc máy bay chở bảy hành khách, do một phi công người Mỹ điều khiển, đã được tìm thấy bị cháy rụi tại một sân bay địa phương ở Yahukimo, nhưng ông không xác nhận liệu chiếc máy bay có bị nhóm ly khai tấn công hay không, hoặc liệu phi công có thiệt mạng hay không. Ông cho biết tất cả hành khách đều là người Papua.

Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta chưa bình luận về vụ việc trên.

Được biết, chiếc máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của hãng hàng không PT AMA, chuyên vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và thư tín đến các ngôi làng xa xôi ở Papua.

Trong một vụ việc tương tự, nhóm ly khai TPNPB đã bắt cóc phi công người New Zealand Phillip Mehrtens sau khi ông hạ cánh chiếc máy bay thương mại nhỏ xuống khu vực núi non hẻo lánh Nduga ở vùng Cao nguyên Papua, rồi thả ông vào năm 2024.

Minh Hạnh
Reuters
#Indonesia #phong trào ly khai #nhóm nổi dậy #tấn công phi công Mỹ

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