Bầu trời TPHCM rợp pháo hoa mừng 50 năm mang tên Bác

report Hàng nghìn người chứng kiến trình chiếu 3D mapping khổng lồ

Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung trước trụ sở UBND TPHCM trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn) để thưởng thức chương trình trình diễn 3D mapping trên mặt tiền tòa nhà hơn 100 năm tuổi.

Ngay từ đầu buổi tối 2/7, khu vực trước trụ sở UBND TPHCM đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến chờ xem chương trình trình diễn 3D mapping. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, trong khi không ít du khách quốc tế cũng hòa vào dòng người để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng đặc sắc.

Những hình ảnh ánh sáng rực rỡ kết hợp hiệu ứng đồ họa hiện đại đã biến công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố thành một không gian nghệ thuật sống động, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Chương trình là một trong những điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).