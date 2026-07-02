Xét chọn 8 báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

TPO - Sáng 2/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá, xét chọn báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

TS. Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - cho biết, việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhanh chóng đi vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là công việc trọng tâm, xuyên suốt của Đảng và cả hệ thống chính trị trong suốt nhiệm kỳ.

TS. Nguyễn Minh Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Theo TS. Nguyễn Minh Chung, trong quá trình đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần tạo nên “thế trận lòng dân”.

Trước sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và mạng xã hội, TS. Nguyễn Minh Chung cho rằng, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động nắm bắt các luồng thông tin, tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế.

“Trước yêu cầu đó, việc tổ chức Hội đồng đánh giá, xét chọn báo cáo viên giỏi là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương”, TS. Nguyễn Minh Chung nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Minh Chung đề nghị, thông qua đợt đánh giá, xét chọn lần này, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ.

Hội đồng đánh giá trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các báo cáo viên giỏi tham dự chương trình. Ảnh: PV.



Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày nội dung dự thi, thể hiện kiến thức lý luận, kỹ năng sư phạm, phương pháp truyền đạt và khả năng liên hệ thực tiễn. Các phần trình bày tập trung làm nổi bật những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau phần trình bày của các báo cáo viên, Ban Giám khảo đã bỏ phiếu, đánh giá công tâm, khách quan đối với từng phần dự thi. Ban tổ chức đã công bố kết quả và trao giấy chứng nhận cho 8 báo cáo viên giỏi tham dự chương trình.