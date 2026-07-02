Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người dân TPHCM đội mưa đi giữ chỗ xem pháo hoa

NHÓM PHÓNG VIÊN

TPO - Tối nay (2/7), diễn ra cầu truyền hình đặc biệt và bắn pháo hoa quy mô lớn, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù thời tiết bất lợi, mưa to nhưng nhiều người dân TPHCM có mặt từ sớm ở khu vực trung tâm để giữ chỗ, chờ xem các chương trình đặc biệt.

Người dân đội mưa chờ xem pháo hoa ở trung tâm TPHCM

Nhiều người dân TPHCM có mặt từ sớm ở khu vực trung tâm để chờ xem màn bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), TPHCM tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trong đó có màn bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn.

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ - 21 giờ 15 phút hôm nay, ngày 2/7. Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Người dân đội mưa chờ xem pháo hoa

Cũng vào tối 2/7, TPHCM tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác. Chương trình được thực hiện tại 2 điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội). Ngoài ra còn các các điểm cầu phụ tại các phường, xã và đặc khu của TPHCM.

Tại trụ sở UBND TPHCM (phường Sài Gòn) tiếp tục diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật và trình diễn 3D mapping. Thông qua chương trình, TPHCM mong muốn gửi tới nhân dân, bạn bè trong nước và du khách quốc tế thông điệp về một thành phố nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững; một thành phố trân trọng quá khứ, vững bước trong hiện tại và tự tin hướng tới tương lai.

Theo ghi nhận của Tiền Phong chiều 2/7, tại khu vực trung tâm TPHCM có mưa lớn. Mưa xuất hiện sau nhiều ngày nắng nóng đã giúp làm dịu không khí nhưng cũng gây ảnh hưởng đến người dân đổ về chờ xem pháo hoa.

Cơn mưa kéo dài khiến nhiều người đang tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường lân cận phải vội tìm chỗ trú dưới mái hiên các cửa hàng, tòa nhà dọc đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Một số khác mặc áo mưa kiên nhẫn chờ thời tiết tạnh để tiếp tục theo dõi chương trình.

Người dân hào hứng xemtrình diễn 3D mapping tại trụ sở UBND TPHCM (phường Sài Gòn) tối 1/7

Trong đêm hôm qua (1/7), chương trình trình diễn 3D mapping đã mang đến những màn trình diễn đầy sắc màu, hấp dẫn, để lại những trải nghiệm, dư âm đẹp đẽ trong lòng hàng nghìn khán giả trong và ngoài nước.

NHÓM PHÓNG VIÊN
#Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định #Lễ hội pháo hoa và hoạt động văn hóa #Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm #Giao lưu nghệ thuật và trình diễn 3D mapping #cầu truyền hình trực tiếp #xem pháo hoa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe