Người dân TPHCM đội mưa đi giữ chỗ xem pháo hoa

Người dân đội mưa chờ xem pháo hoa ở trung tâm TPHCM

Nhiều người dân TPHCM có mặt từ sớm ở khu vực trung tâm để chờ xem màn bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), TPHCM tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trong đó có màn bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn.

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ - 21 giờ 15 phút hôm nay, ngày 2/7. Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Người dân đội mưa chờ xem pháo hoa

Cũng vào tối 2/7, TPHCM tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác. Chương trình được thực hiện tại 2 điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội). Ngoài ra còn các các điểm cầu phụ tại các phường, xã và đặc khu của TPHCM.

Tại trụ sở UBND TPHCM (phường Sài Gòn) tiếp tục diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật và trình diễn 3D mapping. Thông qua chương trình, TPHCM mong muốn gửi tới nhân dân, bạn bè trong nước và du khách quốc tế thông điệp về một thành phố nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững; một thành phố trân trọng quá khứ, vững bước trong hiện tại và tự tin hướng tới tương lai.

Theo ghi nhận của Tiền Phong chiều 2/7, tại khu vực trung tâm TPHCM có mưa lớn. Mưa xuất hiện sau nhiều ngày nắng nóng đã giúp làm dịu không khí nhưng cũng gây ảnh hưởng đến người dân đổ về chờ xem pháo hoa.

Cơn mưa kéo dài khiến nhiều người đang tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường lân cận phải vội tìm chỗ trú dưới mái hiên các cửa hàng, tòa nhà dọc đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Một số khác mặc áo mưa kiên nhẫn chờ thời tiết tạnh để tiếp tục theo dõi chương trình.

Người dân hào hứng xemtrình diễn 3D mapping tại trụ sở UBND TPHCM (phường Sài Gòn) tối 1/7

Trong đêm hôm qua (1/7), chương trình trình diễn 3D mapping đã mang đến những màn trình diễn đầy sắc màu, hấp dẫn, để lại những trải nghiệm, dư âm đẹp đẽ trong lòng hàng nghìn khán giả trong và ngoài nước.