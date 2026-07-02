Hơn 20 tuyến đường tỉnh Cao Bằng bị ngập nước

TPO - Hàng trăm nhà dân vẫn bị ngập nước, riêng hệ thống giao thông toàn tỉnh đang có 15 tuyến Quốc lộ (QL) và 8 tuyến đường tỉnh (23 tuyến) qua Cao Bằng vẫn bị ngập nước.

Theo đại diện Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo những ngày qua đang gây ra đợt ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng, trong đó hạ tầng giao thông tiếp tục là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị chia cắt.

“Đến sáng 2/7, toàn tỉnh ghi nhận 15 tuyến quốc lộ và 8 tuyến đường tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều vị trí trên các tuyến huyết mạch bị ngập sâu, sạt lở taluy dương, taluy âm với khối lượng đất đá lớn, gây ách tắc kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông” - đại diện Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng báo cáo cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trên Quốc lộ 4A xảy ra ngập lụt tại một số đoạn với mực nước sâu khoảng 0,5m, đồng thời xuất hiện hàng chục điểm sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá gần 1.000m³. Tuyến Quốc lộ 34 – trục giao thông quan trọng kết nối các huyện vùng cao – ghi nhận tới 175 vị trí sạt lở, tổng khối lượng đất đá lên tới hơn 6.400m³, gây chia cắt cục bộ nhiều đoạn.

Mưa ngập nặng khiến nhiều khu dân cư tại Cao Bằng người dân phải đi lại bằng thuyền

Không chỉ quốc lộ, hệ thống đường tỉnh cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tuyến ĐT215, ĐT216, ĐT202, ĐT204… đồng loạt xuất hiện hàng chục đến hàng trăm điểm sạt lở, có nơi khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối. Cá biệt, một số đoạn trên tuyến ĐT204 ghi nhận sạt lở taluy dương với khối lượng lên tới khoảng 40.000m³, gây tê liệt hoàn toàn giao thông.

Tại thời điểm báo cáo, vẫn còn nhiều điểm ngập sâu và sạt lở chưa thể khắc phục ngay, trong đó có các vị trí trên Quốc lộ 34 và tuyến ĐT202 khiến phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã phải lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng từ xa.

Ở khu vực nông thôn, thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng khi có tới 55 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Nhiều tuyến đường liên xóm bị đất đá vùi lấp, xuất hiện vết nứt kéo dài, nguy cơ sạt trượt cao, khiến việc đi lại của người dân bị gián đoạn hoàn toàn.

Ngoài ra, mưa lũ còn cuốn trôi một cầu dân sinh tại xã Nam Quang, gây khó khăn cho việc tiếp cận, hỗ trợ người dân ở khu vực bị cô lập.

Đối với thiệt hại trong các khu dân cư và hoa màu sản xuất, Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng cho biết, toàn tỉnh có 231 nhà bị ảnh hưởng, trong đó hàng trăm nhà bị ngập nước, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở. Gần 500 ha hoa màu bị ngập úng, vùi lấp; hàng trăm gia cầm bị cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, điện lực, trường học bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục bước đầu. Các điểm sạt lở nguy hiểm được cảnh báo, khoanh vùng; người dân tại khu vực ngập sâu, có nguy cơ cao đã được hỗ trợ di dời tài sản và sơ tán đến nơi an toàn.