Khoác 'áo giáp' cho từng chùm hạt sâm Ngọc Linh giữa đại ngàn

TPO - Mùa sâm Ngọc Linh kết hạt cũng là thời điểm người trồng ở vùng núi Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Mỗi chùm hạt sâm được ví như “quốc bảo” đều được bọc lưới như khoác “áo giáp”.