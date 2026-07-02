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Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu để cháy rừng diện rộng

Thu Hiền

TPO - Nghệ An vừa ban hành công điện khẩn về phòng cháy, chữa cháy rừng, yêu cầu người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng, gây thiệt hại lớn.

Ngày 2/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ rừng khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ứng phó với nguy cơ cháy rừng đang ở mức rất cao.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Nghệ An sẽ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ từ 35-38°C, có nơi vượt 38°C. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kết hợp với gió phơn Tây Nam khiến nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp IV đến cấp V - mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Từ đầu năm đến ngày 28/6, toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 17 ha rừng, trong đó có các vụ cháy nghiêm trọng tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An.

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Các lực lượng nỗ lực dập tắt cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn, Nghệ An.

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát việc sử dụng lửa trong và ven rừng, nghiêm cấm xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng cao điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, địa phương nào buông lỏng quản lý, để xảy ra cháy rừng trên diện rộng gây thiệt hại lớn thì Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm cũng như trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra cháy rừng.

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Chủ tịch xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để cháy rừng diện rộng.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao duy trì hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi xảy ra cháy lớn. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp chữa cháy và điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các chủ rừng thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng; nếu để xảy ra cháy rừng trong phạm vi được giao mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Thu Hiền
#cháy rừng #Nghệ An #phòng cháy #Chủ tịch xã #địa phương #bảo vệ rừng #quản lý rừng

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