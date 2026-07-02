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Xã hội

Lâm Đồng:

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Thái Lâm

TPO - Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới dự báo có thể mạnh lên thành bão, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngày 2/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

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Tàu thuyền neo đậu tại phường Phan Thiết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 9. Hệ thống thời tiết này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ và được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 3/7.

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông tin kịp thời đến các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm và duy trì liên lạc thường xuyên nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các địa phương cũng được giao rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; xây dựng phương án sơ tán người dân khỏi các khu vực xung yếu khi cần thiết; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời tham mưu, triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Thái Lâm
#áp thấp nhiệt đới #bão #Lâm Đồng #ứng phó thiên tai

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