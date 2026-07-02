CLIP: Bắt giữ kẻ cướp xe máy của người đàn ông đang chờ đèn đỏ

TPO - Sau khi gây ra vụ cướp xe máy của một người đàn ông đang dừng chờ đèn đỏ, nghi phạm đã bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ cách hiện trường 1km.

Ngày 2/7, lực lượng công an khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng người dân truy đuổi, khống chế một đối tượng cướp xe máy của người đi đường xảy ra trên địa bàn.

Camera an ninh ghi lại vụ cướp xe máy trong vài phút.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Trịnh Công Thành (31 tuổi, trú xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ áp sát xe máy của anh Luận Hoàng Cường (33 tuổi, trú phường B’Lao) đang chờ đèn đỏ trên đường Lý Tự Trọng, phường 1 Bảo Lộc. Sau đó, Thành nhảy lên yên sau và yêu cầu nạn nhân xuống xe.

Sau khi anh Cường rút chìa khóa xe để ngăn chặn, Thành đã giật mũ bảo hiểm của nạn nhân và liên tiếp đánh vào đầu khiến 2 bên giằng co ngã giữa đường.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân chạy đến hỗ trợ anh Cường. Tuy nhiên, Thành rút hung khí đe dọa và cướp chiếc xe máy rồi đẩy xe bỏ chạy.

Công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an các phường B'Lao, phường 1 Bảo Lộc và phường 2 Bảo Lộc đã tổ chức truy đuổi. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Thành tại khu vực đường Lê Văn Tám, cách hiện trường gần 1km.