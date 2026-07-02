Hai hộ dân giao nộp cá thể động vật rừng quý hiếm

TPO - Hai hộ dân ở phường Bình Phước (TP Đồng Nai) vừa tự nguyện giao nộp hai cá thể động vật rừng quý, hiếm cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Ngày 2/7, đại diện UBND phường Bình Phước cùng hai hộ gia đình đã bàn giao 1 cá thể tê tê và 1 cá thể chim diều hoa cho Đội Kiểm lâm cơ động số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm TP Đồng Nai và Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ Bảo tồn Vườn Quốc Gia Mập để chăm sóc và thả về tự nhiên.

Đại diện hai hộ gia đình bàn giao các cá thể tê tê và diều hoa Miến Điện cho lực lượng chức năng (ảnh: phường Bình Phước)

Trước đó, trong quá trình đi làm, ông Tống Bá Khiêm và ông Nguyễn Ngọc Tuấn vô tình phát hiện, bắt được hai cá thể động vật rừng. Sau khi xác định đây là động vật hoang dã quý hiếm, không được phép nuôi nhốt, hai hộ dân đã chủ động liên hệ chính quyền địa phương để giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo biên bản tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm xác định hai cá thể trên là tê tê Java và chim diều hoa Miến Điện, đều thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm bàn giao, cả hai cá thể đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.