Chân dung nữ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

TPO - Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks và gia đình đã đến Hà Nội để bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, phái đoàn Mỹ cho biết trong thông báo đưa ra ngày 2/7. Trước khi được phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks là Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của tổng thống, một vị trí cấp cao mà bà đảm nhiệm từ tháng 11/2012, phục vụ 4 chính quyền Tổng thống Mỹ.

Ngày 18/5, bà Jennifer Wicks được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Đại sứ tại Việt Nam.

Trước khi được phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks là Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của tổng thống, một vị trí cấp cao mà bà đảm nhiệm từ tháng 11/2012, phục vụ 4 chính quyền tổng thống khác nhau.

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks

Là một công chức dân sự chuyên nghiệp, bà Jennifer Wicks từng giữ nhiều vị trí trong Bộ Ngoại giao Mỹ như: Chánh văn phòng Nguồn lực hỗ trợ nước ngoài, Cố vấn cao cấp về lập pháp và quan hệ công chúng cho thứ trưởng ngoại giao phụ trách quản trị; Trợ lý đặc biệt cho trợ lý ngoại trưởng phụ trách hành chính.

Bà Jennifer Wicks từng làm việc cho Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc, Hawaii và Virginia.

Đại sứ Jennifer Wicks nhận bằng thạc sĩ khoa học về chiến lược an ninh quốc gia của Trường Chiến tranh quốc gia năm 2008; bằng thạc sĩ hành chính công tại Đại học American năm 2003.

Quê của Đại sứ Jennifer Wicks ở bang Minnesota, bà đã lập gia đình và có 1 con gái.

Trong phát biểu tại phiên điều trần đề cử trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện tháng 12/2025, bà Jennifer Wicks khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực.

Bà Jennifer Wicks cũng nhấn mạnh Việt Nam đã có những hỗ trợ quan trọng cho các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm việc hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích.

Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định sẽ ủng hộ việc tiếp tục các chương trình liên quan đến giải quyết hậu quả chiến tranh.