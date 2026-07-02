Ký ức không thể quên về TPHCM vừa bước ra khỏi chiến tranh

TPO - Hàng chục năm trước, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã chọn ở lại với quê hương, ở lại với một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh, chứ không theo chồng sang Pháp định cư. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, các bệnh viện còn thiếu thốn đủ bề nhưng bà Phượng vẫn luôn tràn chứa niềm tin rằng hòa bình đã đến và một tương lai mới xán lạn đang mở ra.

Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

'Nếu thời gian quay về, tôi vẫn chọn ở lại TPHCM'

Tại buổi lễ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội - chia sẻ bà may mắn là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử cách mạng và được đóng góp cho sự phát triển của TPHCM trong những năm qua.

"Những tháng ngày của 50 năm trước đã trở thành ký ức không phai khi tôi chọn ở lại với quê hương, ở lại với một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh", bà Phượng chia sẻ và cho biết ngày ấy cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, các bệnh viện còn thiếu thốn đủ bề nhưng trong lòng vẫn luôn tràn chứa niềm tin rằng hòa bình đã đến và một tương lai mới xán lạn đang mở ra.

Ngược dòng ký ức, bà Phượng nói đã cùng đồng nghiệp ở Bệnh viện Từ Dũ trải qua không biết bao đêm trắng, chắt chiu từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền để lo cho sản phụ trong ca mổ. Bà Phượng đồng cảm với những đứa trẻ sinh ra mang di chứng chất độc da cam tại Làng Hòa Bình và nhiều ca bệnh khó, cặp vợ chồng hiếm muộn được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ chặng đường gắn bó với TPHCM. Ảnh: BTC.

Sau khi thống nhất, đất nước còn khó khăn về nhiều mặt, nhiều trí thức đã chọn ra nước ngoài sinh sống. Chồng bà Phượng đang ở Pháp, làm thủ tục bảo lãnh gia đình sang định cư. Các thành viên trong nhà đã khám sức khỏe, tiêm ngừa và cầm passport trên tay, chỉ chờ ngày lên máy bay. Thế nhưng, bà Phượng chọn ở lại.

“Nếu được lựa chọn lại, nếu thời gian có quay về 50 năm trước, tôi vẫn sẽ chọn ở lại TPHCM thân yêu, vẫn sẽ chọn nghề y, vẫn sẽ chọn Bệnh viện Từ Dũ và Làng Hòa Bình để gìn giữ, trao lại tinh thần dấn thân cho đội ngũ y khoa trẻ của các thế hệ tương lai” - bà Phượng cho hay.

Bà Phượng bày tỏ, nếu ngày ấy ra đi, có lẽ bà sẽ không được chứng kiến thành phố này hồi sinh từng ngày; không được cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước, càng không có được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hàng vạn em bé Việt Nam của các cặp vợ chồng hiếm muộn cất tiếng khóc đầu đời. Bà cho đây là lựa chọn của cuộc đời mình: lắm gian khó mà giàu tình yêu, cũng như TPHCM khó khăn không phải để làm chùn bước mà luôn tìm cách vượt qua.

Khát vọng không ngừng vươn lên

Đại diện thế hệ trẻ, TS. Mai Ngọc Xuân Đạt - Trưởng nhóm Nghiên cứu, Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến, Đại học quốc gia TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 - bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu, lao động và sáng tạo bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm đối với mảnh đất vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Mai Ngọc Xuân Đạt bày tỏ nguyện tiếp bước truyền thống của thành phố Anh hùng. Ảnh: BTC.

“Những cống hiến, hy sinh và nỗ lực bền bỉ ấy đã tạo dựng nền tảng để tuổi trẻ hôm nay được sống, học tập, làm việc và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố”, ông Đạt cho biết và chia sẻ gần 20 năm trước ông đến TPHCM với hành trang của một người trẻ, mang theo nhiều ước mơ, khát vọng và cả những bỡ ngỡ. Nhưng thành phố đã rộng mở vòng tay đón nhận ông, trao cho ông những cơ hội học tập, nghiên cứu, rèn luyện và trưởng thành.

Học tập, nghiên cứu và cống hiến cho thành phố mang tên Bác và cho đất nước vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm mà TS.Mai Ngọc Xuân Đạt luôn trân trọng. Đó cũng là cách anh và nhiều bạn trẻ hôm nay mong muốn tri ân thành phố mang tên Bác bằng tinh thần học tập không ngừng, bằng lao động sáng tạo và bằng những đóng góp thiết thực cho tương lai của thành phố và đất nước.

“Chúng tôi nguyện kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, góp phần xây dựng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - TPHCM anh hùng - ngày càng phát triển ngang tầm với các đô thị trong khu vực và trên thế giới” - ông Đạt cho hay.