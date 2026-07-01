Xe buýt TPHCM miễn phí từ hôm nay (1/7): Hoàn tiền vé tập năm 2026 ở đâu?

TPO - Từ ngày 1/7, hành khách sử dụng 134 tuyến xe buýt đang hoạt động tại TPHCM được miễn 100% giá vé. Đối với những hành khách đã mua vé tập năm 2026 nhưng chưa sử dụng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM sẽ hoàn lại tiền theo đúng mệnh giá từ nay đến hết ngày 31/10.

Từ hôm nay (1/7), TPHCM chính thức triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé đối với 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn, bao gồm cả các tuyến được ngân sách trợ giá và một số tuyến chưa được trợ giá.

Chính sách áp dụng cho tất cả hành khách sử dụng xe buýt, không phân biệt nơi cư trú hay nhóm đối tượng.

3 tháng đầu chưa cần xác thực

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, việc miễn 100% giá vé được triển khai theo hai giai đoạn nhằm vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý vé điện tử.

Cụ thể, từ ngày 1/7 đến hết 30/9/2026, hành khách được đi xe buýt miễn phí hoàn toàn và chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh.

Trong thời gian này, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ và hệ thống vé điện tử.

Bến xe buýt Sài Gòn sau khi được cải tạo, nâng cấp đã sẵn sàng phục vụ hành khách.

Từ ngày 1/10 đến 31/12/2026, chính sách miễn phí vẫn tiếp tục được duy trì nhưng hành khách sẽ thực hiện xác thực hoặc định danh khi đi xe.

Người dân có thể sử dụng căn cước công dân, tài khoản VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử hợp pháp khác để xác thực.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên, trẻ em và khách vãng lai, cơ quan chức năng sẽ có hướng dẫn riêng nhằm bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận chính sách thuận lợi.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, việc triển khai xác thực ở giai đoạn hai nhằm ghi nhận chính xác số lượt hành khách, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và tạo nền tảng cho hệ thống vé điện tử trong tương lai.

Hoàn tiền vé tập chưa sử dụng

Để bảo đảm quyền lợi của hành khách, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM sẽ hoàn tiền đối với vé tập xe buýt năm 2026 đã mua trước ngày 1/7 nhưng chưa sử dụng hoặc còn vé chưa sử dụng.

Hành khách đi xe buýt tại TPHCM. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM

Mức hoàn tiền được tính theo đúng mệnh giá của từng vé, gồm:

Vé 3.750 đồng/lượt: hoàn 3.750 đồng/vé; Vé 4.500 đồng/lượt: hoàn 4.500 đồng/vé; Vé 5.250 đồng/lượt: hoàn 5.250 đồng/vé.

Việc hoàn tiền được thực hiện bằng tiền mặt từ ngày 1/7 đến hết 31/10/2026 tại Bến xe buýt Sài Gòn.

"Hành khách cần mang theo tập vé còn nguyên bìa, có đầy đủ dấu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM và đại lý bán vé tập"- Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM lưu ý.

Thông tin chi tiết về việc miễn phí xe buýt tại TPHCM từ ngày 1/7/2026. Nguồn: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM