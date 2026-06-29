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TPHCM miễn phí xe buýt từ 1/7: Hạ tầng sẵn sàng, nhà chờ 'thay áo'

Hữu Huy

TPO - Trước thời điểm triển khai chính sách miễn 100% giá vé xe buýt từ ngày 1/7, TPHCM đã hoàn tất nhiều hạng mục chuẩn bị, từ hạ tầng, nhà chờ, điểm dừng đến phương án vận hành, chuyển đổi số và kết nối với metro nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Ngày 29/6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TPHCM - cho biết, thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt từ ngày 1/7, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.

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Hành khách đi xe buýt tại TPHCM.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, để triển khai chính sách, Trung tâm đã hoàn thiện các điều kiện pháp lý, rà soát hợp đồng cung ứng dịch vụ, phương án đặt hàng, cơ chế quản lý dữ liệu, giám sát, nghiệm thu và thanh quyết toán theo quy định.

Trung tâm đã xây dựng bộ định mức, đơn giá đối với xe buýt điện, điều chỉnh đơn giá xe buýt CNG, tạo cơ sở để tổ chức đấu thầu, vận hành và từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Trung tâm đang phối hợp với các doanh nghiệp vận tải thống nhất phương án vận hành, chia sẻ dữ liệu và triển khai hệ thống vé điện tử.

Song song với công tác vận hành, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã đẩy mạnh chỉnh trang hạ tầng phục vụ xe buýt trên toàn thành phố. Hiện, hệ thống xe buýt ở TPHCM có 37 bến bãi với tổng diện tích khoảng 19,12ha cùng 6.241 điểm dừng, trong đó có 1.030 nhà chờ.

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Điểm đón xe ở khu vực trạm dừng xe buýt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được sơn màu xanh lá để tăng nhận diện. Ảnh: Hữu Huy.
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Bến xe buýt Sài Gòn sau khi được cải tạo. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã rà soát toàn bộ hệ thống điểm dừng, khôi phục vạch sơn tại 1.572 vị trí bị mờ hoặc bị ảnh hưởng sau thi công các công trình; đồng thời thu hồi trụ dừng, nhà chờ và xóa 78 vị trí không còn khai thác để phù hợp phương án tổ chức giao thông mới. Ba mẫu nhà chờ xe buýt và năm mẫu trụ dừng mới cũng đã được hoàn thiện theo hướng hiện đại, gọn nhẹ, tăng khả năng nhận diện và phù hợp mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, Trung tâm đã thống nhất phương án cải tạo 7 vị trí nhà chờ tại các phường Bảy Hiền, Tân Hòa và Tam Bình; khảo sát bổ sung mái che, tăng kết nối đi bộ giữa các điểm dừng xe buýt với ga metro tại khu vực ga Bến Thành, Công viên Văn Thánh, An Phú và Đại học Quốc gia.

Đáng chú ý, theo ông Lê Hoàn, Bến xe buýt Sài Gòn đã được cải tạo theo mô hình hiện đại; bổ sung hệ thống nhận diện ô đón xe với nền xanh đặc trưng, đồng thời hoàn thiện nhà vệ sinh công cộng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

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Bến xe buýt Sài Gòn được cải tạo theo mô hình hiện đại, bổ sung nhà vệ sinh công cộng để phục vụ hành khách.

Theo ông Lê Hoàn, trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư 4 bãi giữ xe cao tầng lắp ghép tại các bến xe buýt Chợ Lớn (khu A và khu B), Bến xe buýt Sài Gòn và Bến xe buýt Tân Phú; nghiên cứu xây dựng từ 6-8 bãi giữ xe thông minh gần các ga metro, công viên và khu vực có nhu cầu cao.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp nhận, chỉnh trang Bến xe buýt Văn Thánh để nâng cao vai trò trung chuyển, tiếp tục cải tạo các nhà chờ, trụ dừng theo mẫu nhận diện mới, hoàn thiện các lối đi bộ có mái che kết nối với metro, sửa chữa nhà vệ sinh công cộng và bố trí hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin phục vụ lộ trình phát triển xe buýt điện.

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Các điểm dừng chờ xe buýt ở trung tâm TPHCM được sơn phản quang màu xanh nhằm tăng nhận diện, hạn chế phương tiện khác dừng đỗ, lấn chiếm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xe buýt. Thành phố đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành trực tuyến để giám sát hoạt động xe buýt thông qua dữ liệu từ camera, thiết bị giám sát hành trình và hệ thống vé điện tử.

Đến nay, vé điện tử đã triển khai trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh; hơn 1.982 trong số 2.432 xe buýt được lắp thiết bị đọc thẻ và kết nối với 14 ga Metro số 1. Hành khách có thể thanh toán hoặc xác thực bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, VNeID, mã QR...

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7-30/9, người dân đi xe buýt miễn phí mà chưa cần định danh. Từ ngày 1/10, việc sử dụng xe buýt miễn phí sẽ được xác thực bằng các phương thức phù hợp.

Hữu Huy
#TPHCM #xe buýt #hạ tầng #miễn phí #giao thông

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