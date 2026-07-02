Trận địa pháo hoa mừng 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác

TPO - Tối nay (2/7), bầu trời TPHCM sẽ rực rỡ với màn pháo hoa đồng loạt tại 16 điểm, chào mừng 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Theo kế hoạch, chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ 19h-21h. Điểm cầu chính được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, hai điểm cầu phụ tại Khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Chương trình kết nối với các điểm cầu tại Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Khu Di tích lịch sử Kim Liên (Nghệ An), đặc khu Côn Đảo và Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa), tái hiện những dấu mốc lịch sử, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình phát triển của đất nước sau nửa thế kỷ TPHCM mang tên Bác.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, vào lúc 21h, TPHCM sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn, gồm 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Màn trình diễn kéo dài trong 15 phút.

Trận địa pháo hoa tại TPHCM sẵn sàng khai hỏa lúc 21h ngày 2/7.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong trưa 2/7, tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM), không khí thi công trận địa pháo hoa tầm cao diễn ra khẩn trương.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, đêm nay toàn thành phố sẽ sử dụng 2.840 quả pháo hoa tầm cao, 360 quả pháo tầm thấp, 1.200 giàn pháo tầm thấp cùng hơn 12.000 ống hỏa thuật các loại.

Riêng trận địa tại đầu hầm vượt sông Sài Gòn - điểm bắn quy mô lớn nhất - được bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật. Đáng chú ý, tại trận địa pháo hoa này sẽ lần đầu tiên áp dụng hệ thống bắn pháo hoa tự động 100%. Với công nghệ này, chỉ cần một lần kích hoạt, toàn bộ quá trình điểm hỏa và trình diễn sẽ được vận hành hoàn toàn tự động, góp phần nâng cao độ chính xác, tính đồng bộ và an toàn trong quá trình trình diễn.

Từ sáng đến trưa 2/7, lực lượng kỹ thuật tất bật hoàn thiện trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn, phía bờ Thủ Thiêm (TPHCM), chuẩn bị cho màn trình diễn tối cùng ngày.

Một điểm nhấn khác của chương trình là việc tăng cường sử dụng hỏa thuật, đặc biệt là pháo nước tại khu vực An Khánh. Khác với pháo hoa truyền thống bắn lên không trung rồi phát nổ, pháo nước được thiết kế để hoạt động ngay trên mặt sông Sài Gòn. Khi được kích hoạt, các hiệu ứng ánh sáng sẽ lan tỏa trên mặt nước, tạo nên dải ánh sáng rực rỡ và mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ cho người xem.

Đến trưa 2/7, công tác lắp đặt kỹ thuật tại trận địa đầu hầm sông Sài Gòn đã cơ bản hoàn tất. Các khâu đấu nối kíp nổ, lắp đặt hệ thống điều khiển và kiểm tra thiết bị được thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và chất lượng trước giờ khai hỏa.

Trước giờ khai hỏa, các chiến sĩ cẩn trọng kiểm tra từng quả pháo tầm cao, thực hiện nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và các quy định an toàn cháy nổ.

Tại điểm tòa nhà Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), chương trình sẽ sử dụng 90 giàn pháo hoa tầm thấp kết hợp hơn 12.000 ống hỏa thuật, góp phần tạo nên màn trình diễn đa tầng, đa sắc màu. Ảnh: CTV.

Theo kế hoạch, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại xã Tân Nhựt, phường Tăng Nhơn Phú, phường Tân Mỹ, xã Đất Đỏ, đặc khu Côn Đảo, xã Ngãi Giao, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh, phường Lái Thiêu, khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và đường Hùng Vương (phường Phú Mỹ). Đây đều là những vị trí được lựa chọn nhằm phục vụ đông đảo người dân và du khách trong dịp kỷ niệm đặc biệt của thành phố.