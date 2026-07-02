Vị sen trên những tầng mây

Trong tâm thức người Việt, sen chưa bao giờ chỉ là một loài hoa. Sen là biểu tượng của vẻ đẹp thanh khiết, của sự bền bỉ vươn lên từ bùn đất để tỏa hương, của sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Người Việt, đặc biệt là người Hà Nội mê đắm hoa sen, thứ hoa nở vào mùa hè, tươi tắn dưới nắng hè. Tạo Hóa diệu kỳ đã vun vén cho hoa sen trở thành tri kỷ của mùa hè, giống như hoa cúc của mùa thu hay hoa đào của mùa xuân vậy. Cái nắng nhiệt đới có thể khiến các loài hoa khác e ngại, nhưng với hoa sen, càng nắng thì hoa càng rạng rỡ và hương lại càng nồng nàn.

Người Việt yêu sen không chỉ vì dáng hình, hương thơm và ý nghĩa tâm linh mà còn yêu bởi sự tận hiến vô cùng của sen, như đức bố thí vô lượng của Phật. Chẳng bộ phận nào của sen là vô ích, từ củ sen hay ngó sen nằm dưới bùn đen đến hoa sen, gương sen, gạo sen, hạt sen, lá sen. Ngay cả cái thân sen chi chít gai cũng cung cấp thứ tơ sen để dệt nên thứ vải quý để làm khăn, may áo.

Từ những đầm sen ở đồng bằng Bắc Bộ đến những hồ sen giữa lòng Huế, những cánh đồng sen bạt ngàn miền Tây Nam Bộ, từ kiến trúc Phật giáo đến thơ ca, hội họa, âm nhạc, ẩm thực, sen hiện diện như một phần của căn tính văn hóa Việt Nam. Ít có loài thực vật nào đi vào đời sống người Việt sâu sắc đến vậy.

Trong bối cảnh ấy, việc Vietnam Airlines lựa chọn sen làm chủ đề cho hành trình ẩm thực mùa hè là một ý tưởng giàu tính biểu tượng. Điều thú vị là hành trình ẩm thực này không đứng lặng lẽ một cách cô đơn mà là được "mix" một cách rất tinh tế để tạo nên một bộ nhận diện hoàn chỉnh.

Này nhé, khi đến gần đường băng đã nhìn thấy biểu tượng hoa sen vàng trên thân máy bay, đến gần hơn chút nữa là các tiếp viên trẻ trung, tươi tắn với logo bông sen Vietnam Airlines gắn trên đồng phục. Bước chân vào khoang máy bay, cảm nhận được mùi hương sen “NHÃ” thoang thoảng, quyến rũ và khi những đồ ăn, đồ uống được chế biến từ sen mang tới, không thể không "Woa" lên một tiếng thích thú bởi sự phong phú của thực đơn gần 30 món với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những ly trà sen kết hợp với khế tươi, kem tươi, bánh Mochi nhân sen, bún mọc sen, cơm trộn hạt sen nấu kiểu cung đình Huế ăn kèm gà quay và sa lát củ sen, ngó sen, chè sen cốt dừa, chè xanh hạt sen,…rất đẹp mắt và ngon miệng.

Cùng biểu tượng hoa sen, những logo cài trên đồng phục của các tiếp viên đến hương sen “Nhã” thoang thoảng trong khoang máy bay và bây giờ là những món ăn mang hương vị mùa sen - tất cả tạo thành một câu chuyện xuyên suốt. Một câu chuyện về Việt Nam. Điều thú vị là câu chuyện ấy không chỉ được kể bằng vị giác. Nó được kể bằng nhiều lớp cảm xúc khác nhau. Từ hình ảnh hoa sen - biểu tượng thương hiệu của hãng, đến hương thơm đặc trưng trên chuyến bay, từ những món ăn mang hương vị mùa sen đến cảm giác thư thái mà hành khách cảm nhận được trong suốt hành trình. Đó là một trải nghiệm đa giác quan được thiết kế có chủ đích.

Tôi đặc biệt thích cách thiết kế này bởi nó cho thấy sự thay đổi rất lớn trong tư duy quảng bá du lịch. Trong quá khứ, chúng ta thường giới thiệu văn hóa bằng những thông tin và những lời thuyết minh nhưng ngày nay, thế giới muốn được trải nghiệm hơn là được giới thiệu. Một hành khách quốc tế có thể không nhớ hết những nội dung trong một cuốn cẩm nang du lịch nhưng họ sẽ nhớ cảm giác được thưởng thức một món ăn mang hương vị sen khi đang ở độ cao hơn mười nghìn mét. Họ sẽ nhớ hương sen dịu dàng trên khoang máy bay, nhớ hình ảnh bông sen xuất hiện một cách tinh tế trong suốt hành trình cũng như sự duyên dáng, lịch thiệp của các tiếp viên.

Và đó cũng là lý do vì sao những hãng hàng không quốc gia hàng đầu thế giới luôn coi mỗi chuyến bay là một phần của trải nghiệm du lịch, chứ không đơn thuần là phương tiện vận chuyển. Trong nhiều trường hợp, khoang máy bay chính là “điểm chạm” đầu tiên của du khách quốc tế với văn hóa Việt Nam. Trước khi đặt chân xuống sân bay, họ đã nhìn thấy hình ảnh quốc gia ấy qua cách phục vụ, qua ngôn ngữ thiết kế, qua âm nhạc, qua hương thơm và qua những món ăn được lựa chọn. Nói cách khác, mỗi chuyến bay chính là một không gian văn hóa thu nhỏ. Và trong không gian ấy, Vietnam Airlines đang lựa chọn kể câu chuyện Việt Nam bằng sen. Đó là một lựa chọn thông minh. Bởi sen đủ gần gũi để bất kỳ người Việt nào cũng thấy thân thuộc và cũng đủ đặc biệt để trở thành một dấu ấn khó quên đối với bạn bè quốc tế.

Từ một loài hoa quen thuộc của mùa hạ, Vietnam Airlines đã biến sen thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi thị giác, khứu giác, vị giác và cảm xúc cùng hòa quyện. Xa hơn thế, đây còn là một gợi mở đáng suy ngẫm cho cách làm du lịch Việt Nam hôm nay. Muốn chạm đến trái tim du khách, đôi khi không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần biết kể câu chuyện văn hóa của mình một cách tinh tế, như cách một bông sen đang nở trên những tầng mây.

Và chính cách tiếp cận ấy tạo nên sự khác biệt. Bởi suy cho cùng, điều làm nên giá trị của một hãng hàng không quốc gia không chỉ là phương tiện vận tải đưa hành khách từ điểm này đến điểm khác. Quan trọng hơn, đó là khả năng mang theo hình ảnh đất nước trên mỗi chuyến bay. Cách làm của Vietnam Airlines là một hướng đi đúng đắn trong quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu quốc gia thời kỳ "chuyển đổi số". Bởi, thay vì giới thiệu Việt Nam bằng những khẩu hiệu mang tính hình thức, Vietnam Airlines đang lựa chọn một cách tiếp cận tinh tế hơn: để văn hóa tự cất tiếng nói thông qua trải nghiệm của hành khách.

Và khi một hành khách nhớ về hương sen trên những tầng mây, có thể họ không chỉ nhớ về một món ăn ngon, mà sâu hơn, là cảm giác đã chạm vào một phần tâm hồn Việt Nam.