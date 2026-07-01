Chủ tịch Triều Tiên thị sát khu du lịch chỉ dành cho người giàu

TPO - Nằm trên bờ biển phía đông Triều Tiên gần thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, khu du lịch ven biển Wonsan Kalma được xem là dự án du lịch nội địa trọng điểm của nước này. Những người đã trải nghiệm Wonsan Kalma không tiếc lời khen ngợi, gọi đây là nơi phải đến một lần trong đời.

Sự quan tâm dành cho khu du lịch ven biển Wonsan Kalma của Triều Tiên đang tăng mạnh dịp hè năm nay.

Hôm 30/6, ông Kim Jong-un - Chủ tịch Triều Tiên - thị sát các công trình mới xây tại Wonsan Kalma.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã đến ga đường sắt du lịch Kalma mới được xây dựng, kiểm tra chất lượng công trình cũng như mức độ sẵn sàng đưa vào vận hành.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát ga đường sắt du lịch Kalma. Ảnh: KCNA.

Ông Kim đánh giá việc hoàn thành nhà ga chỉ trong vòng một năm là "đáng ghi nhận", biểu dương các công nhân xây dựng. Tuy nhiên, ông Kim cũng chỉ ra một số thiếu sót trong khâu hoàn thiện công trình và nhấn mạnh sự cần thiết phải siết chặt các tiêu chuẩn pháp lý liên quan đến chất lượng xây dựng và công tác bảo trì.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố kế hoạch hiện đại hóa các ga đường sắt tại các thành phố cấp tỉnh trên cả nước dựa trên kinh nghiệm từ dự án Kalma. Ông Kim yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng thiết kế, dự toán kinh phí và biện pháp quản lý mang tính khoa học, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Những bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy, nhà ga được trang bị nhiều tiện ích như quầy đồ ăn nhẹ, cửa hàng bán quà lưu niệm và các điểm bán lẻ.

Khu du lịch ven biển Wonsan Kalma được xem là dự án du lịch nội địa trọng điểm của Triều Tiên. Ảnh: Daily NK.

Khu du lịch ven biển Wonsan Kalma là một trong những dự án phát triển trọng điểm của Triều Tiên. Khu nghỉ dưỡng chính thức mở cửa từ năm ngoái, có thể đón tới 20.000 du khách.

Theo các nhà phân tích, việc Bình Nhưỡng đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông và y tế cho thấy nước này có thể đang chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch trên quy mô lớn hơn, trong đó có khả năng đón khách Trung Quốc, sau giai đoạn ban đầu chỉ tiếp nhận số lượng hạn chế du khách Nga.

Một nguồn tin tại tỉnh Bắc Pyongan cho Daily NK biết, gần đây người dân từ thành phố Sinuiju lên kế hoạch đến Wonsan Kalma tăng lên rõ rệt.

Chiến dịch quảng bá mạnh mẽ của nhà nước, cùng những đánh giá tích cực từ các du khách tham gia giai đoạn vận hành thử và các chương trình du lịch khen thưởng trong năm ngoái, đã góp phần tạo nên tâm lý rằng Wonsan Kalma là điểm đến mà bất kỳ người Triều Tiên nào cũng muốn ghé thăm ít nhất một lần trong đời.

Nằm trên bờ biển phía đông Triều Tiên, gần thành phố Wonsan thuộc tỉnh Kangwon, khu du lịch ven biển Wonsan Kalma được xem là dự án du lịch nội địa trọng điểm của nước này.

Wonsan Kalma về đêm. Ảnh: Daily NK.

Công trình được khởi công từ đầu những năm 2010 theo chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Khu nghỉ dưỡng bao gồm hệ thống khách sạn, bãi biển, công viên nước, nhà hàng và nhiều cơ sở vui chơi giải trí. Sau nhiều năm chậm tiến độ, nơi đây bắt đầu mở cửa đón khách du lịch nội địa theo hình thức thử nghiệm từ năm 2025.

Những người đã trải nghiệm Wonsan Kalma cũng không tiếc lời khen ngợi. Tại địa phương, nhiều người mô tả đây là "điểm du lịch không nơi nào khác trong nước có được", "có quá nhiều thứ để trải nghiệm đến mức sẵn sàng chi tiền", hay "một nơi đúng nghĩa để nghỉ ngơi và thư giãn".

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là chi phí. Việc chi khoảng 100 USD/ngày khi lưu trú tại khu nghỉ dưỡng là điều không hiếm gặp. Nếu cộng thêm tiền phòng và mua quà lưu niệm, tổng chi phí sẽ tăng lên đáng kể.

Đối với người dân Bắc Pyongan, riêng chi phí đi lại khứ hồi từ Sinuiju đến Wonsan ở bờ biển đối diện cũng đã là một gánh nặng lớn. "Chỉ những người có tiền mới có thể nói đến chuyện đi Wonsan Kalma," một số người chia sẻ.