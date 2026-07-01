Tổng thống Paraguay cho cả nước nghỉ làm để ăn mừng bóng đá

TPO - Tuyển Paraguay khiến Đức gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu thuộc vòng 32 đội World Cup. Tổng thống Paraguay tuyên bố dành một ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân cùng ăn mừng chiến thắng.

Việc đội tuyển Paraguay giành quyền vào vòng 16 đội tại World Cup 2026 cũng mang đến bầu không khí cuồng nhiệt tại sân bay Asunción.

Theo các video được chia sẻ trên X, ngay sau khi Paraguay chính thức giành vé đi tiếp với loạt đá luân lưu may rủi, nhóm sĩ quan cảnh sát Paraguay có mặt tại sân bay Silvio Pettirossi, Asunción đã vỡ òa trong niềm vui, reo hò và ăn mừng đầy phấn khích trước cột mốc lịch sử của đội tuyển.

Video ghi lại cảnh lực lượng chức năng đứng quây quanh một chiếc xe, cùng hướng mắt vào màn hình điện thoại để cập nhật từng cú sút.

Khi Paraguay thực hiện thành công quả luân lưu quyết định và chính thức giành quyền đi tiếp, sự phấn khích lập tức lan khắp khu vực.

Nhiều cảnh sát ôm nhau, nhảy cẫng, reo hò và ăn mừng trước thành tích lịch sử của đội tuyển, trước khi nhanh chóng trở lại vị trí làm nhiệm vụ.

Trùng hợp, thời điểm cảm xúc bùng nổ ấy cũng là lúc chuyên cơ chở Tổng thống Chile José Antonio Kast hạ cánh xuống sân bay Asunción để tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế.

Sau khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này, Tổng thống Chile chia sẻ trên mạng xã hội X: "Chúng tôi vừa đến Asunción và đã kịp chứng kiến loạt luân lưu đầy cảm xúc giữa Đức và Paraguay. Một chiến thắng vĩ đại giúp một đại diện Mỹ Latinh ghi tên vào vòng 16 đội World Cup. Xin chúc mừng Paraguay".

Paraguay vượt qua Đức với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu ở vòng 1/16 World Cup. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức trước khi Paraguay tiễn những cỗ xe tăng Đức về nhà.

Người dân Paraguay ăn mừng cuồng nhiệt sau trận thắng Đức. Ảnh: The Strait Times.

Đối với Paraguay, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn được xem là cột mốc lịch sử, khi họ đánh bại đội tuyển giàu thành tích ở World Cup.

Sau loạt sút quyết định của Paraguay, các tuyến phố ở thủ đô nước này trở thành sàn diễn của những màn ăn mừng cuồng nhiệt.

Hàng nghìn cổ động viên tập trung tại trung tâm thành phố để tận hưởng khoảnh khắc lần thứ hai trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup.

Trong thông điệp gửi tới người dân trên mạng xã hội X, Tổng thống Santiago Peña khẳng định đội tuyển quốc gia Paraguay đã thể hiện những giá trị cốt lõi của dân tộc như ý chí chiến đấu, niềm tin và tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Ông cũng tuyên bố dành một ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân cùng ăn mừng chiến thắng.