Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 30 hãng bay quốc tế đăng ký khai thác ở Long Thành

Lộc Liên

TPO - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã nhận được đăng ký khai thác của nhiều hãng hàng không trong nước, sự quan tâm từ 34 hãng quốc tế đối với sân bay Long Thành.

Theo báo cáo của ACV, đối với các hãng hàng không trong nước, ACV đã chính thức nhận được đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành từ nhiều đơn vị.

Vietnam Airlines đề xuất chuyển 4 đường bay từ TPHCM đến sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc), sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc), sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu, Trung Quốc) và sân bay quốc tế Manila (Philippines) sang khai thác tại Long Thành.

Vietjet cam kết duy trì khai thác tối thiểu hai đường bay quốc tế, trong khi Vietravel Airlines dự kiến khai thác thương mại tại sân bay quốc tế Long Thành từ cuối năm nay và tăng tần suất khai thác từ lịch bay mùa Hè năm 2027.

Với các hãng hàng không nước ngoài, đại diện 34 hãng đã làm việc, khảo sát và thảo luận phương án khai thác, chuẩn bị cho kế hoạch đưa sân bay Long Thành vào hoạt động dự kiến trong tháng 12 năm nay.

a859fd352deaacb4f5fb-17823579200041061258335.jpg
Nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế sẵn sàng khai thác đường bay tại sân bay Long Thành. Ảnh minh họa: BXD.

Đầu tháng 6, ACV cũng đã phối hợp với các đối tác và hãng hàng không quốc tế xúc tiến mở thêm 21 đường bay tiềm năng chưa có đường bay thẳng đến TPHCM trong giai đoạn 2025-2030. Các thị trường trọng điểm gồm Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), cùng nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mỹ, Thái Lan và châu Âu.

Theo ACV, bên cạnh việc chuyển dịch các đường bay hiện hữu từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành khi sân bay mới đi vào khai thác, việc mở các đường bay thẳng mới được kỳ vọng sẽ bổ sung khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm cho sân bay Long Thành vào năm 2030. Các tuyến bay tiềm năng tập trung tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.

Trong giai đoạn 2025-2040, ACV dự báo lượng khách từ thị trường Trung Quốc đến Việt Nam sẽ tăng khoảng 9% mỗi năm; Hong Kong (Trung Quốc) tăng 9,1% mỗi năm; Nhật Bản tăng 1,5%; Hàn Quốc tăng 4,2%; Mỹ tăng 2,5% và Australia tăng 0,8% mỗi năm.

Với tốc độ tăng trưởng này, ACV dự kiến thị trường hàng không Việt Nam sẽ có thêm khoảng 8,6 triệu hành khách vào năm 2030, trong đó khoảng 3,2 triệu khách sẽ bổ sung cho khu vực Tân Sơn Nhất và Long Thành.

ACV cũng cho biết đang khẩn trương làm việc với các hãng hàng không và đối tác nhằm xúc tiến, quảng bá và thu hút thêm đối tác mở đường bay quốc tế đến sân bay Long Thành.

image-45-1-1774510447883-17745104483381360820432.jpg
Sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV.

Để thúc đẩy tăng trưởng thị trường hàng không Việt Nam nói chung và sân bay Long Thành nói riêng, ACV kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thị thực theo hướng thông thoáng, thuận lợi và cạnh tranh hơn với các quốc gia trong khu vực.

Doanh nghiệp cũng đề xuất mở rộng danh sách quốc gia được miễn thị thực, kéo dài thời hạn miễn thị thực và thời gian tạm trú, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực điện tử và mở rộng diện cấp thị thực tại cửa khẩu đối với khách du lịch quốc tế.

Lộc Liên
#sân bay Long Thành #hãng hàng không #khai thác #quốc tế #đầu tư #dịch vụ hàng không #Long Thanh Airport #Vietnam's largest airport prepares for operations.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe