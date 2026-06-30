Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Vietnam Airlines khai thác sớm đường bay TP.HCM - Colombo, mở bán vé từ 7 triệu đồng

P.V

Chưa đầy hai tháng sau khi công bố mở đường bay thẳng đến Sri Lanka, Vietnam Airlines quyết định khai thác sớm đường bay TP.HCM - Colombo từ ngày 16/8 khi nhu cầu đi lại giữa hai nước tăng nhanh. Nhân dịp khai trương, Hãng mở bán vé khứ hồi ưu đãi từ 7 triệu đồng.

vietnam-airlines-mo-ban-ve-khu-hoi-tphcm-colombo-uu-dai-tu-7-trieu-dong.jpg

Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Chặng bay từ TP.HCM cất cánh vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật; chiều ngược lại từ Colombo vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy.

Đây là đường bay đầu tiên của Vietnam Airlines đến Sri Lanka, bổ sung thêm lựa chọn bay thẳng từ Việt Nam tới khu vực Nam Á. Chặng bay mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu giữa hai quốc gia.

Sri Lanka, quốc đảo được mệnh danh là "Viên ngọc của Ấn Độ Dương", nổi tiếng với những bãi biển nhiệt đới, các vùng trồng trà rộng lớn, hệ thống di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Đường bay thẳng giúp du khách Việt Nam tiếp cận điểm đến này thuận tiện hơn mà không phải quá cảnh như trước.

Ở chiều ngược lại, du khách Sri Lanka có thêm cơ hội khám phá Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long… Từ TP.HCM, hành khách cũng có thể nối chuyến tới nhiều điểm đến của Hãng tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Úc.

Việc đưa đường bay TP.HCM - Colombo vào khai thác sớm cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường Nam Á và nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa Việt Nam với Sri Lanka. Đây cũng là đường bay mới nhất trong kế hoạch mở rộng mạng quốc tế của Vietnam Airlines.

Thông tin chi tiết về chương trình và lịch khai thác được cập nhật tại website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động, các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc.

P.V
#Vietnam Airlines #đường bay #TP.HCM #Colombo #vé máy bay #du lịch Sri Lanka

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe