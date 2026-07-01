Nữ tiếp viên hàng không người Thái Lan bị bắt

TPO - Một nữ tiếp viên hàng không người Thái Lan vừa bị Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) bắt giữ và truy tố sau khi bị phát hiện mang theo hơn 1 kg heroin được cất giấu tinh vi trong hành lý khi nhập cảnh vào Melbourne, Úc.

Theo AFP, người phụ nữ 26 tuổi đang làm nhiệm vụ trên một chuyến bay quốc tế hạ cánh xuống sân bay Melbourne thì bị lực lượng chức năng chú ý trong quá trình soi chiếu hành lý.

Kết quả kiểm tra bằng máy X-quang cùng các bước khám xét chuyên sâu sau đó phát hiện một lượng bột màu trắng được giấu bên trong lớp lót của 12 túi xách vải mà nữ tiếp viên mang theo. Kết quả xét nghiệm ban đầu xác định chất này là heroin.

Nhà chức trách Australia cho biết, tổng số heroin bị thu giữ nặng hơn 1 kg, có giá trị khoảng 500.000 đô la Australia (khoảng 345.000 USD) trên thị trường chợ đen.

Tiếp viên hàng không người Thái Lan bị cảnh sát Úc bắt giữ và truy tố, sau khi bị phát hiện mang theo hơn 1 kg heroin. Ảnh: The Independent.

Người phụ nữ hiện bị truy tố với các cáo buộc nhập khẩu và tàng trữ ma túy. Nếu bị kết tội, cô có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 25 năm tù. Phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra tại Melbourne vào tháng 9 tới.

Bình luận về vụ việc, Quyền Chỉ huy AFP Simone Butcher khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục mạnh tay với các đối tượng lợi dụng vị trí nghề nghiệp hoặc uy tín cá nhân để tiếp tay cho hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Phía Australia không công bố danh tính nghi phạm cũng như tên hãng hàng không nơi cô làm việc. Tuy nhiên, Hãng hàng không quốc gia Thái Lan Thai Airways sau đó xác nhận một nhân viên của hãng đã bị tạm giữ tại Melbourne và đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng Australia trong quá trình điều tra.

Trong thông cáo phát đi, Thai Airways nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm nếu xác định có hành vi vi phạm, đồng thời khẳng định mọi nhân viên đều bị nghiêm cấm tàng trữ, nhập khẩu, vận chuyển hoặc tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào các hoạt động liên quan đến ma túy và các chất, vật phẩm bất hợp pháp.

Hãng cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm nhân viên của mình được tiếp cận các quyền pháp lý cơ bản theo quy định.

Theo các chuyên gia, Thái Lan hiện gần như đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động trồng cây thuốc phiện và sản xuất heroin trong nước. Tuy nhiên, khu vực biên giới với Myanmar vẫn là một trong những tuyến trung chuyển ma túy lớn của khu vực, heroin và nhiều loại ma túy khác thường được vận chuyển qua Lào vào Thái Lan trước khi tiếp tục đưa sang các thị trường nước ngoài, trong đó có Úc.

Đáng chú ý, pháp luật Thái Lan quy định hành vi nhập khẩu hoặc xuất khẩu các loại ma túy như methamphetamine có thể bị tuyên án tử hình.