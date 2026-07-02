Ông Trump lần đầu đi chuyên cơ 'Nhà Trắng biết bay' xa hoa chưa từng có

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công du bằng chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) mới tới bang North Dakota ngày 1/7 (theo giờ Mỹ), nhân dịp dự lễ khánh thành Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt. Ông Trump ca ngợi chiếc chuyên cơ mới là "Nhà Trắng biết bay" với mức độ xa hoa chưa từng có.

Chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên chiếc Boeing 747 được Qatar tặng chính thức xuất hiện trong vai trò chuyên cơ Không Lực Một. Máy bay mang thiết kế ngoại thất với các tông màu đỏ, trắng, xanh lam đậm và vàng theo lựa chọn của ông Trump.

Chiếc chuyên cơ này do Hoàng gia Qatar trao tặng cho Mỹ vào tháng 5/2025, trị giá khoảng 400 triệu USD. Sau khi tiếp nhận, chiếc máy bay phải trải qua quá trình cải tạo quy mô lớn để đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh và vận hành nghiêm ngặt.

Hồi trung tuần tháng 6, chuyên cơ Không Lực Một mới được ra mắt ở căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland. Tại đây, ông Trump ca ngợi "chiếc máy bay không gì sánh bằng" và là "Nhà Trắng biết bay" với mức độ xa hoa chưa từng có.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chính thức trình làng chiếc chuyên cơ Air Force One mới trong chuyến công du tới bang North Dakota ngày 1/7 (theo giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc Mỹ tiếp nhận một máy bay phản lực hạng sang từ nước ngoài đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Giới chỉ trích đặt câu hỏi về chi phí, tiến độ cải tạo cũng như tính phù hợp của việc sử dụng một món quà từ chính phủ nước ngoài làm chuyên cơ tổng thống. Đáp lại, ông Trump nhiều lần bác bỏ các chỉ trích, trong khi Không quân Mỹ khẳng định chiếc máy bay đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh dành cho chuyên cơ của tổng thống.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ giành độc lập. Ông Trump coi chuỗi sự kiện này là cơ hội để nhấn mạnh tầm nhìn và vai trò lãnh đạo của mình, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước trong bối cảnh nước Mỹ vẫn tồn tại những chia rẽ chính trị sâu sắc.

Thông điệp về "sự vĩ đại của nước Mỹ" cũng trở thành trọng tâm trong chiến dịch chính trị của ông Trump giữa lúc cử tri đặc biệt quan tâm đến chi phí sinh hoạt và những diễn biến liên quan đến xung đột với Iran.

Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt - công trình được xây dựng nhằm tôn vinh vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ, người lãnh đạo quốc gia từ năm 1901-1909 - chính thức mở cửa vào ngày 4/7. Công trình có diện tích khoảng 8.919 m², được xây dựng trên địa hình tự nhiên của vùng Badlands, nhìn ra Công viên Quốc gia Theodore Roosevelt - nơi gắn liền với những năm tháng định hình sự nghiệp của vị tổng thống này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chiếc Không Lực Một mới tại căn cứ liên hợp Andrews, Maryland, Mỹ. Nguồn: Reuters.

Ông Trump nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cựu Tổng thống Theodore Roosevelt - người được biết đến với hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, là người thúc đẩy công cuộc bảo tồn thiên nhiên. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Roosevelt mở rộng ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế, góp phần loại bỏ ảnh hưởng của Tây Ban Nha tại châu Mỹ, thúc đẩy việc kiểm soát kênh đào Panama và đặt nền móng cho quá trình đưa Mỹ trở thành cường quốc toàn cầu.

Theo kế hoạch, ngày 3/7, ông Trump tới thăm núi Rushmore ở bang South Dakota - nơi có tượng điêu khắc khổng lồ khắc chân dung 4 Tổng thống Mỹ gồm: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.

Ngày 4/7, ông Trump dự kiến có bài phát biểu mang màu sắc vận động tranh cử trong lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Washington. Chương trình sẽ khép lại bằng màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 35 phút trên sông Potomac.