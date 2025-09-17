Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump bị uy hiếp an toàn

TPO - Một sự cố hy hữu vừa xảy ra trên bầu trời New York khi chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sang thăm cấp nhà nước tại Anh suýt va chạm với một chuyến bay thương mại của Spirit Airlines.

Theo ghi âm từ hệ thống kiểm soát không lưu được công bố trên LiveATC.net vào sáng 16/9, chuyến bay 1300 của Spirit Airlines khởi hành từ Fort Lauderdale, Mỹ đi Boston, Mỹ đã bay quá gần chuyên cơ tổng thống. Khoảng cách giữa hai máy bay được ghi nhận chỉ còn 8 dặm khi chúng đi qua cùng một điểm trên đường bay, cách nhau chưa đầy 1 phút.

Air Force One hạ cánh xuống đường băng tại sân bay Stansted ở Anh để đón Tổng thống Donald Trump đến thăm ngày 16/9.

Kiểm soát viên không lưu đã nhiều lần phát cảnh báo khẩn, yêu cầu máy bay Spirit đổi hướng 20 độ để tránh nguy hiểm. Trong lúc mất kiên nhẫn, kiểm soát viên thậm chí phải quát lớn: “Tập trung đi. Bỏ iPad xuống!” - ám chỉ việc phi công có thể đang sử dụng máy tính bảng trong buồng lái.

Đoạn hội thoại cho thấy kiểm soát viên lặp lại chỉ dẫn ít nhất 4 lần và liên tục cảnh báo có chiếc Boeing 747, chính là Air Force One đang áp sát: “Chắc anh cũng thấy rồi. Nó sơn màu trắng - xanh, hãy chú ý”.

Sau khi hai đường bay tách ra an toàn, kiểm soát viên vẫn không giấu nổi sự bực tức: “Lần nào tôi cũng phải nói với các anh hai lần sao?”

Chuyến bay Spirit đang hướng từ Fort Lauderdale đến Boston.

Spirit Airlines sau đó ra thông cáo khẳng định chuyến bay đã tuân thủ quy trình và chỉ dẫn của kiểm soát không lưu, đồng thời nhấn mạnh “an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu”. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại Boston mà không gặp sự cố nào.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận. Sự việc được tài khoản theo dõi hàng không @xjonnyc phát hiện đầu tiên trên mạng xã hội X.

Air Force One đã hạ cánh an toàn xuống sân bay London Stansted lúc 21h cùng ngày (theo giờ địa phương). Ông Trump sau đó nghỉ tại dinh thự Đại sứ Mỹ ở London trước khi có buổi gặp gỡ với Nhà vua Charles III vào hôm sau.