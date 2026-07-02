Ba người tử vong khi ăn mừng đội tuyển Mexico chiến thắng

TPO - Hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường phố Mexico City để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico tại World Cup, 3 người đã thiệt mạng do ngạt thở. Vụ việc phủ bóng đen lên bầu không khí lễ hội sau khi đội chủ nhà lần đầu tiên sau 40 năm giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu.

Theo thông báo của sở y tế Thủ đô Mexico vào sáng 1/7 (giờ Mexico), các trường hợp tử vong xảy ra gần Đài tưởng niệm Thiên thần Độc lập (Angel of Independence), nơi hàng nghìn cổ động viên tập trung sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador với tỷ số 2-0 ở vòng 1/16 tại World Cup.

Giới chức cho biết, lực lượng cấp cứu đã phát hiện 3 người bất tỉnh tại nhiều vị trí khác nhau dọc đại lộ Paseo de la Reforma - tuyến đường trung tâm của Thủ đô, nơi đã được phong tỏa để phục vụ các hoạt động ăn mừng.

Ba người đã thiệt mạng do ngạt thở khi hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường phố Mexico City để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico tại World Cup. Ảnh: AFP.

Trong thông báo đầu tiên, cơ quan y tế xác nhận một người đàn ông 44 tuổi và một nữ 19 tuổi tử vong do ngạt thở, dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hồi sức tích cực.

Ít giờ sau, nhà chức trách tiếp tục xác nhận nạn nhân thứ ba là một phụ nữ 48 tuổi. Người này được sơ cứu trên một tuyến phố do bị ngạt thở, nhưng đã không qua khỏi dù sau khi đến bệnh viện.

Ông Clara Brugada - Thị trưởng Mexico City - đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi người dân "luôn ăn mừng với tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng cảm thông".

Người hâm mộ Mexico tập trung tại sân vận động Angel de la Independencia trước trận đấu. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng trước Ecuador giúp đội tuyển Mexico chấm dứt 40 năm chờ đợi chiến thắng tại vòng loại trực tiếp World Cup ở sân vận động Azteca tại Thủ đô, đồng thời đưa đội đồng chủ nhà vào vòng 16. Kết quả lịch sử đã khiến hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường trong bầu không khí cuồng nhiệt với cờ, tiếng hò reo và các màn cổ vũ kéo dài suốt đêm.

Tuy nhiên, sự phấn khích nhanh chóng bị thay thế bằng những hình ảnh lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế khẩn trương sơ cứu các nạn nhân nằm trên đường phố. Nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn tại khu vực tổ chức lễ ăn mừng khi đám đông quá tải.

Mexico City là một trong những vùng đô thị đông dân nhất thế giới với hơn 20 triệu người, thường xuyên tổ chức các sự kiện thu hút lượng lớn người tham gia.