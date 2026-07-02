Điều hòa đắt kinh ngạc, người Việt vật lộn với nóng kỷ lục châu Âu

Giữa những ngày nắng nóng kỷ lục 40 độ C ở châu Âu, nhiều người Việt đóng kín cửa vào ban ngày, tranh thủ tắm biển, bơi lội hoặc đi nghỉ để tránh nóng.

17h ngày 27/6, tại một trạm xe buýt nhanh kết nối vùng ngoại ô với ga trung tâm Essen, thuộc bang Nordrhein-Westfalen (miền Tây nước Đức), anh Hoàng Nam (30 tuổi, kỹ sư phần mềm) đang đứng đợi xe, tay cầm chai nước táo ép sủi bọt mát lạnh mua từ siêu thị để áp lên trán hạ nhiệt.

Nắng nóng kỷ lục đang diễn ra ở châu Âu.

Anh Nam cho biết điều tồi tệ nhất của giao thông Đức vào mùa hè không chỉ là cái nóng, mà là tình trạng hoãn chuyến do đường ray tàu hỏa bị giãn nở nhiệt hoặc xe buýt gặp sự cố.

"Bước lên được chiếc xe buýt có điều hòa hoạt động tốt lúc này giống như trúng số vậy", anh Nam cảm thán.

Vật vã vì nắng nóng cực đoan

Không riêng anh Hoàng Nam, đời sống của người dân châu Âu nói chung và cộng đồng người Việt sinh sống tại lục địa già nói riêng, đang bị đảo lộn đáng kể bởi đợt nắng nóng gay gắt từ đầu tháng 6. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Đức phát cảnh báo nắng nóng gần như khắp lãnh thổ, một số nơi ghi nhận nền nhiệt lên tới 40-43 độ C.

Nhiều gia đình Việt vẫn giữ những thói quen chống nóng như đóng kín cửa vào ban ngày, mở cửa lúc sáng sớm, dùng quạt, đi bơi hoặc tạm rời thành phố trong những ngày oi bức.

Tại một căn hộ áp mái ở Dusseldorf (Đức), chị Hoa Phan (38 tuổi) cho biết mùa hè năm nay là khoảng thời gian khá thử thách.

Phát hiện mắc bệnh hở van tim từ 2 năm trước, chị trở nên nhạy cảm hơn với sự thay đổi của nhiệt độ và áp suất. Những ngày nền nhiệt ngoài trời tăng cao, căn hộ áp mái chị sống hấp thụ nhiều nhiệt khiến không gian bên trong có lúc lên tới khoảng 38 độ C.

Chị Moon thường rủ bạn bè qua nhà tắm hồ bơi để tránh nắng nóng. Ảnh: NVCC.

"Mỗi ngày, tôi đều bị đau thắt ngực, rơi vào tình trạng khó thở. Thuốc cũng chỉ giúp giảm phần nào", chị chia sẻ.

Để thích nghi, chị Hoa phải hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, uống nhiều nước, bật quạt liên tục và tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn. Khi chiều tối, nhiệt độ dịu xuống, cơ thể cũng dễ chịu hơn và các hoạt động sinh hoạt trở nên thuận lợi.

Sống tại Munich (Đức), chị Thanh Trúc cảm thấy đây là mùa hè nóng nhất kể từ khi chị chuyển sang đây sinh sống.

"Buổi chiều mở cửa ra là hơi nóng hắt thẳng vào mặt", chị nói.

Những ngày nhiệt độ vượt 35 độ C, gia đình chị Trúc chủ động thay đổi lịch sinh hoạt. Chị tranh thủ làm mọi việc ngoài trời trước 9h sáng, hạn chế ra đường vào buổi trưa và chỉ trở lại công viên hoặc sân chơi sau 19h, khi nắng đã dịu.

Đồng cảnh ngộ, tại vùng giáp biên giới Đức và Luxembourg, Moselle (Pháp), chị Moon Nguyễn sống trong căn nhà vườn được xây từ năm 1990 và được trang bị sẵn điều hòa. Tuy nhiên, nhịp sống sinh hoạt của cả nhà vẫn phải thay đổi để thích nghi với thời tiết cực đoan.

"Sáng sớm và tối muộn, tôi mở toang cửa để đón khí trời mát mẻ. Ban ngày thì đóng chặt từ cửa kính đến cửa cuốn để cách nhiệt và chắn ánh nắng gay gắt, vì mùa hè bên này tận 22h mặt trời mới lặn", chị Moon nói.

Vào dịp hè, thay vì nhốt mình trong phòng điều hòa, gia đình chị chọn cách cho các con thích nghi với thời tiết. Tận dụng bể bơi gia đình, chị che chắn kỹ cho các con rồi cho xuống tắm mát.

Chi phí lắp điều hòa quá đắt đỏ

Khi mùa hè ngày càng nóng hơn, nhiều người Việt tại châu Âu cho biết điều hòa chưa phải giải pháp được nghĩ đến đầu tiên. Rào cản không chỉ nằm ở chi phí mà còn ở đặc thù nhà ở và các quy định bảo tồn kiến trúc.

Anh Minh (sống tại Paris hơn 10 năm) cho biết căn hộ của gia đình nằm trong một tòa nhà được xây từ đầu thế kỷ XX. Mỗi đợt nắng nóng, cả nhà duy trì quy trình quen thuộc: mở cửa từ khoảng 5-7h sáng để đón khí mát, sau đó đóng kín cửa sổ, kéo toàn bộ cửa chớp suốt cả ngày. Buổi tối, khi nhiệt độ giảm, mọi người mới mở cửa trở lại để lưu thông không khí.

Bên cạnh đó, những bữa cơm nóng được thay bằng salad, đồ nguội hoặc tiệc nướng ngoài vườn khi trời dịu. Cuối tuần, anh Minh tranh thủ lái xe ra biển, lên vùng núi hoặc dành cả ngày ở bể bơi công cộng.

Cửa sổ của một tòa nhà dân cư theo phong cách Haussmann được phủ bằng chăn khẩn cấp để che ánh nắng mặt trời ngày 25/6. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.

Theo anh Minh, không phải ai cũng có thể lắp điều hòa dù có nhu cầu. Nhiều khu dân cư ở Paris là các công trình có giá trị lịch sử hoặc nằm trong diện bảo tồn. Việc khoan tường để lắp dàn nóng gần như không được chấp nhận nếu chưa có sự đồng ý của ban quản lý và cơ quan chức năng. Thủ tục xét duyệt có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm.

Bên cạnh đó là bài toán chi phí. Một bộ điều hòa 2 cục công suất phổ thông tại Pháp có giá khoảng 500-1.000 euro (khoảng 14-29 triệu đồng), trong khi chi phí lắp đặt được tính theo tiếng, khoảng 100 euro (3 triệu đồng), tùy kết cấu công trình và đường ống kỹ thuật. Tổng chi phí có thể lên tới 2.000-3.500 euro (khoảng 60-100 triệu đồng), chưa kể những trường hợp phải cải tạo hệ thống điện.

"Một năm chỉ nóng vài tuần nên nhiều người thấy số tiền đó không đáng để đầu tư", anh Minh nói.

Thay vì lắp điều hòa, anh chọn giải pháp đơn giản hơn như mua quạt, sử dụng rèm cản nhiệt, hạn chế mở cửa vào ban ngày hoặc tranh thủ đi nghỉ trong những tuần nắng đỉnh điểm.

Chung lựa chọn như anh Minh, chị Thảo Nguyễn, sống tại Lyon (Pháp), cho biết cứ đến giữa tháng 6, đầu tháng 7, gia đình chị sẽ chủ động sắp xếp vài ngày nghỉ nếu dự báo xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài.

"Cả nhà lái xe xuống miền Nam hoặc ra biển. Nắng ở đó cũng gay gắt nhưng có gió nên dễ chịu hơn. Người Pháp quanh tôi cũng thường tranh thủ nghỉ phép vào đúng những tuần nóng nhất", chị Thảo Nguyễn kể.