Quy định mới về đăng kiểm ô tô từ ngày 1/7

TPO - Thông tư 30/2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, cho phép sử dụng giấy đăng ký xe điện tử trên VNeID, VNeTraffic khi đăng kiểm; cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ phương tiện.

Một trong những điểm mới của thông tư là người dân có thể sử dụng giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả đăng ký xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic khi thực hiện thủ tục kiểm định.

Cơ quan đăng kiểm sẽ trực tiếp khai thác dữ liệu điện tử được chia sẻ từ cơ quan công an, giúp chủ xe giảm đáng kể các loại giấy tờ vật lý phải xuất trình.

Đối với những loại giấy tờ đã có sẵn dữ liệu chia sẻ từ Trung tâm dữ liệu quốc gia hoặc cơ quan quản lý nhà nước, người dân cũng được miễn việc phải nộp lại bản giấy. Song song đó, quy trình lập hồ sơ phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn dựa trên cơ sở dữ liệu xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phần mềm quản lý sẽ tự động tạo một hồ sơ phương tiện duy nhất ngay từ lần đầu xe được kiểm định hoặc miễn kiểm định, giúp mọi hoạt động tra cứu và đối soát dữ liệu diễn ra hoàn toàn trên môi trường số để hạn chế tối đa sự trùng lặp, sai sót.

Từ 1/7, người dân có thể sử dụng giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả đăng ký xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic khi đi đăng kiểm. Ảnh: PLVN.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính, cơ quan chức năng cũng siết chặt quản lý đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn. Điểm đáng chú ý là các phương tiện đã có thông báo triệu hồi do lỗi của nhà sản xuất nhưng chưa khắc phục sẽ bị xếp vào diện không đủ điều kiện kiểm định.

Để được lưu hành, chủ phương tiện bắt buộc phải chứng minh đã hoàn thành việc sửa chữa thông qua xác nhận từ nhà sản xuất hoặc các đại lý được ủy quyền. Ngoài ra, cơ sở đăng kiểm nay đã được trang bị thêm công cụ để nhận diện và theo dõi phương tiện vi phạm, qua đó có thể đăng tải thông tin vi phạm lên hệ thống quản lý và phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nhằm nâng cao chất lượng phương tiện sau cải tạo và tính minh bạch của hệ thống, quy định mới yêu cầu bắt buộc tất cả các xe cải tạo phải có biên bản đánh giá hồ sơ thiết kế, ảnh chụp thực tế tại xưởng cải tạo, cùng với phiếu cân khối lượng bản thân và phân bố tải trọng trên các trục.

Trong quá trình sử dụng, chủ xe sẽ được cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định nếu có sự thay đổi về giấy đăng ký xe, biển số xe, hoặc chuyển đổi giữa xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải. Đặc biệt, những phương tiện đang thuộc diện từ chối kiểm định vẫn được mở cơ hội thực hiện các thủ tục chứng nhận cải tạo nhằm khắc phục tồn tại, đưa xe trở về trạng thái đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật để tiếp tục lưu hành