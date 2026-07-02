Tăng Thanh Hà đóng Nam Phương Hoàng hậu

TPO - Thông tin Tăng Thanh Hà đóng Nam Phương Hoàng hậu ở "Hoàng hậu cuối cùng" đang được bàn tán khắp các diễn đàn. Vai diễn đánh dấu sự trở lại của ngọc nữ màn ảnh sau 13 năm lấy chồng hào môn.

Tăng Thanh Hà tái xuất điện ảnh

Ngày 2/7, dự án Hoàng hậu cuối cùng công bố dàn cast chính gồm diễn viên Tăng Thanh Hà (vai Nam Phương Hoàng hậu), Ma Ran Đô (vua Bảo Đại) và Trâm Anh (Lý Lệ Hà).

Dự án của Bảo Nhân - Nam Cito ra đời sau 6 năm phát triển. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của diễn viên Tăng Thanh Hà sau 13 năm. Khán giả và giới chuyên môn cho rằng "ngọc nữ" chờ đợi 13 năm cho vai diễn Nam Phương Hoàng hậu.

Ngoài dàn diễn viên chính, tác phẩm còn có sự tham gia của NGƯT Diệu Đức (Thái hậu Từ Cung), NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hồng Vân, Thân Thúy Hà, Lãnh Thanh, Steven Nguyễn...

Tăng Thanh Hà trở lại với vai diễn Nam Phương Hoàng hậu.

Tăng Thanh Hà cho biết quyết định trở lại điện ảnh đến đúng thời điểm của cuộc sống. Sau nhiều năm tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, nữ diễn viên cảm thấy mình sẵn sàng sống lại với đam mê diễn xuất.

"Cũng là một cái duyên. Một lời mời và một vai diễn đến đúng vào thời điểm của cuộc đời. Mỗi giai đoạn đều có những ưu tiên, những rung động và định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Tôi đã có một thời tuổi trẻ sống hết mình với đam mê, sau đó là 13 năm dành phần lớn thời gian cho kinh doanh, gia đình và làm mẹ. Đến lúc này, công việc ổn định hơn, các con cũng tự lập hơn, tôi lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với điều mình rất yêu", cô nói.

Theo nữ diễn viên, Nam Phương Hoàng hậu là nhân vật được nhiều người yêu mến nên việc nhận vai vừa là vinh dự, vừa là áp lực lớn.

"Đây không chỉ là quyết định cá nhân mà còn là sự cân nhắc giữa nhiều vai trò trong cuộc sống. Nhưng rồi tôi nghĩ mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều bản thân vẫn còn rất yêu. Tôi đã có hành trình rất đẹp với Hoàng hậu cuối cùng", Tăng Thanh Hà chia sẻ.

Đạo diễn Bảo Nhân cho biết việc thuyết phục Tăng Thanh Hà cũng giống như làm việc với bất kỳ diễn viên nào khác, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng kịch bản và dự án.

"Công việc đầu tiên của mọi dự án luôn là tìm diễn viên. Muốn thuyết phục một diễn viên thì phải có kịch bản tốt, ê-kíp tốt. Điều họ quan tâm là dự án có mang lại cảm xúc để nếu bỏ lỡ sẽ cảm thấy tiếc hay không. Câu trả lời luôn nằm ở chất lượng của dự án", anh nói.

6 năm lên ý tưởng về Hoàng hậu cuối cùng

Đảm nhận vai vua Bảo Đại, Ma Ran Đô cho biết áp lực lớn nhất không nằm ở việc tái hiện phong thái hay nghi lễ của một vị vua mà là tìm được nội tâm của nhân vật.

"Khi hóa thân thành nhân vật có thật trong lịch sử, điều tôi áp lực hơn cả là thấu hiểu được nội tâm của ông. Khán giả có thể có những đánh giá khác nhau về nhân vật này, nhưng với tôi, nhiệm vụ là thể hiện khía cạnh rất đời của ông - người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít khi ghi nhận", nam diễn viên nói.

Trâm Anh - diễn viên đảm nhận vai Lệ Hà, vai diễn có nhiều diễn viên tham gia casting - cho biết cô phải học nhiều kỹ năng để xây dựng hình tượng nhân vật người tình của vua Bảo Đại.

"Lệ Hà là vũ nữ nên tôi phải học từ cách đi đứng, giọng nói, ánh mắt để tạo được sức hút với người đối diện. Đây là vai diễn rất khác với con người ngoài đời của tôi. Tôi hy vọng khi phim ra mắt, khán giả sẽ cảm nhận được câu chuyện và cảm xúc mà nhân vật mang lại", cô chia sẻ.

Tạo hình của Ma Ran Đô (vua Bảo Đại) và Trâm Anh (vai Lý Lệ Hà) ở Hoàng hậu cuối cùng.

NGƯT Diệu Đức chia sẻ bà dành nhiều thời gian để tìm hiểu chiều sâu tâm lý của Thái hậu Từ Cung thay vì thể hiện hình ảnh người phụ nữ quyền lực trong hoàng cung.

"Bên cạnh uy quyền là nỗi cô đơn sâu sắc của người mẹ rất yêu con nhưng người con ấy lại là vị vua. Bà không thể ôm con hay nói lời tình cảm vì còn bị ngăn cách bởi quyền lực và luật lệ hoàng gia. Đó là điều khiến tôi trăn trở rất nhiều khi đọc kịch bản", nữ nghệ sĩ nói.

Hoàng hậu cuối cùng là tác phẩm hư cấu lịch sử lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa bà Nguyễn Thị Lan (Nam Phương Hoàng hậu) và vua Bảo Đại.

Lấy bối cảnh những năm cuối Hoàng gia triều Nguyễn, bộ phim không hướng đến việc tái hiện lịch sử, chủ yếu kể câu chuyện về con người, xoay quanh tình yêu, gia đình, danh phận và những lựa chọn phía sau các nhân vật lịch sử.

Ê-kíp cho biết dự án được phát triển trong hơn sáu năm với quá trình nghiên cứu tư liệu, khảo sát bối cảnh, tìm hiểu mỹ thuật cung đình và phục dựng nhiều yếu tố văn hóa triều Nguyễn.

Tại buổi công bố dự án, nhà sản xuất công bố video hậu trường ghi lại quá trình quay phim tại Đại Nội Huế. Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết việc một bộ phim điện ảnh được thực hiện ngay trên mảnh đất cố đô là điều ông cùng nhiều người làm công tác bảo tồn mong đợi từ lâu.

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết việc ghi hình tại Điện Kiến Trung là cơ hội đặc biệt nhưng cũng đi kèm nhiều yêu cầu nghiêm ngặt. Ê-kíp phải tuyệt đối tuân thủ các quy định bảo tồn, cân nhắc kỹ lưỡng mỗi thiết bị đưa vào di tích để không ảnh hưởng đến công trình cũng như hoạt động tham quan.

Không gian sự kiện còn giới thiệu hai bộ triều phục Long bào và Phượng bào được phục dựng riêng cho bộ phim. Long bào của vua Bảo Đại do thương hiệu Ỷ Vân Hiên thực hiện, kết hợp Cửu Long Mão do ê-kíp nghiên cứu, phục dựng từ tư liệu lịch sử và đôi hia do Phục sức Nguyên Phong chế tác.

Phượng bào của Nam Phương Hoàng hậu được phục dựng dựa trên nghiên cứu mỹ thuật cung đình triều Nguyễn cùng sự tham gia của các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Đi kèm là Cửu Phượng Mão và Phượng đầu hài được thực hiện theo tỷ lệ 1:1 từ những tư liệu còn lưu giữ. Tác phẩm dự kiến ra rạp tháng 3/2027.