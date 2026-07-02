Tăng Phúc chơi lớn

TPO - Sau mini concert đầu tháng 6, Tăng Phúc lần lượt phát hành ba MV, một EP và hai phiên bản CD vật lý, hoàn thiện dự án được chuẩn bị trong gần hai năm. Đây là dự án âm nhạc quy mô nhất của nam ca sĩ sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sau mini concert đầu tháng 6, ca sĩ Tăng Phúc liên tiếp phát hành ba MV, một EP và hai phiên bản CD vật lý, khép lại chuỗi hoạt động SUN SONG. Đây là dự án quy mô nhất của nam ca sĩ sau hai năm tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

SUN SONG được chuẩn bị trong khoảng hai năm với sự đồng hành của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Dự án gồm mini concert cùng tên, ba MV SUN SONG (8/6), Cuộc đời có bao lần 10 năm (10/6) và Sài Gòn ai đó nói chia tay (28/6), EP gồm năm ca khúc mới cùng hai phiên bản CD vật lý The New Beginning và The Inner Voice.

Tăng Phúc cho biết anh cùng ê-kíp dành nhiều thời gian để hoàn thiện dự án theo hướng đồng bộ, từ âm nhạc đến hình ảnh.

"Hai năm qua, tôi cùng nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy và đi qua hành trình chuẩn bị kỹ lưỡng để dự án ra đời theo như mong muốn. Mỗi hoạt động từ mini concert, CD vật lý đến ba MV đều là một phần của dự án", nam ca sĩ chia sẻ.

Tăng Phúc chơi lớn khi phát hành MV hoạt hình.

Mini concert nằm trong Top 10 sự kiện âm nhạc nổi bật của tuần đầu tháng 6, thu hút lượng tìm kiếm lớn trên các nền tảng trực tuyến sau đêm diễn. Hai ca khúc lần lượt đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng iTunes Việt Nam khi phát hành.

Một trong những điểm nhấn của dự án là MV Sài Gòn ai đó nói chia tay được thực hiện hoàn toàn bằng hoạt hình. Nam ca sĩ cho biết ý tưởng xuất phát từ nền tảng chuyên môn trước khi theo đuổi ca hát.

"Xuất phát điểm của tôi là đạo diễn phim hoạt hình. Từ lâu tôi mong muốn có ca khúc phù hợp để thực hiện MV bằng animation. Khi nhận được bản demo của anh Huỳnh Quốc Huy khoảng ba năm trước, tôi nghĩ đây là bài hát phù hợp để thực hiện ước mơ. Tuy nhiên, thời điểm ấy cả hai vẫn còn nhiều kế hoạch khác nên dự án được tạm gác lại đến bây giờ", Tăng Phúc nói.

Sài Gòn ai đó nói chia tay là phần tiếp nối của ca khúc Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai do Tăng Phúc phát hành năm 2019. Ca khúc nằm trong kế hoạch thực hiện chuỗi bài hát về TPHCM.

"Câu chuyện được tôi viết sau một lần ngồi xe buýt, nhìn thấy người đàn ông bật khóc trong buổi chiều mưa đầu mùa. Tôi muốn phát hành thời điểm vừa hoàn thành demo nên quyết định giữ lại bài hát cho đến thời điểm phù hợp" - anh chia sẻ.

"Từ nhân vật, bối cảnh đến màu sắc đều được xây dựng để thống nhất với mạch cảm xúc bài hát. Tôi muốn đưa vào MV những góc rất quen thuộc của TPHCM và nhân hóa thành phố như người bạn đồng hành với nhân vật chính trong câu chuyện", anh nói.

Ngoài Sài Gòn ai đó nói chia tay, EP SUN SONG còn gồm bốn ca khúc mới là SUN SONG (Kai Đinh), Cuộc đời có bao lần 10 năm (Lâm Nguyên), Cố chấp (Châu Đăng Khoa) và Dạ khúc trắng (Sixkie Dawgz). Ca khúc Sài Gòn ai đó nói chia tay cũng được đưa vào bộ CD vật lý The New Beginning - The Inner Voice được phát hành cùng dự án.