Nữ đại biểu Quốc hội kể thời khắc lịch sử 50 năm trước

TPO - Tròn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về phiên họp Quốc hội ngày 2/7/1976 tại Hội trường Ba Đình vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Đại biểu Quốc hội liên tục từ khóa VI đến khóa XI.

Tại chương trình giao lưu diễn ra ở Hội trường Thống Nhất (TPHCM) tối 2/7, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), bà Nguyễn Thị Hoài Thu xúc động chia sẻ những ký ức không thể phai mờ về phiên họp lịch sử của Quốc hội khóa VI.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Đại biểu Quốc hội liên tục từ khóa VI đến khóa XI, xúc động chia sẻ những ký ức không thể phai mờ về phiên họp lịch sử của Quốc hội khóa VI.

Đó là phiên họp mà bà trực tiếp chứng kiến thời khắc Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, toàn thể đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Thu kể, không khí hôm đó vô cùng trang nghiêm và xúc động. Khi nhìn thấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu, đặc biệt là các đại biểu đến từ miền Nam, đã không cầm được nước mắt, không cầm được tiếng nấc.

“Khi nhìn Bác qua màn sương nước mắt của mình, ai cũng nghẹn ngào. Chính cảm xúc ấy khiến phiên họp hôm đó càng trở nên thiêng liêng hơn đối với tôi”, bà Thu chia sẻ.

Bà Thu hồi tưởng, phiên họp hôm đó do Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh trực tiếp điều hành. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Khi Chủ tịch Quốc hội hỏi các đại biểu có thêm ý kiến không, cả hội trường đồng loạt tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh tuyên bố Quốc hội thống nhất đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảnh khắc đó, những tràng pháo tay vang lên không ngớt.

Hình ảnh đặc sắc tại chương trình nghệ thuật - chính luận “Rạng rỡ tên Người”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với các đại biểu Quốc hội miền Nam, đó là khoảnh khắc của niềm vui và niềm tự hào khi thành phố chính thức mang tên Bác.

“Đó là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng. Việc trực tiếp tham gia biểu quyết tại phiên họp lịch sử của Quốc hội khóa VI là dấu mốc đặc biệt trong hành trình làm đại biểu Quốc hội của tôi. Hơn cả một nhiệm vụ, đó là ký ức theo tôi suốt cuộc đời", bà Thu xúc động chia sẻ.