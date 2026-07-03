Dấu hỏi về sự xuất hiện của tân Lãnh tụ tối cao Iran trước ngày tang lễ người cha quá cố

TPO - Trước ngày tang lễ dành cho cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm đến khả năng xuất hiện của người kế nhiệm - ông Mojtaba Khamenei.

Theo các nguồn tin, ông Mojtaba được cho là đã bị thương nặng trong cuộc không kích hôm 28/2, vụ tấn công mà Iran cáo buộc do Mỹ và Israel tiến hành. Cuộc tấn công này được cho là đã khiến cha, mẹ và vợ của ông thiệt mạng.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, ông hầu như không xuất hiện trước công chúng, chỉ truyền đạt thông điệp thông qua các tuyên bố bằng văn bản.

Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nhà lãnh đạo mới đã hồi phục và vẫn trực tiếp chỉ đạo các vấn đề quan trọng của đất nước, bao gồm cả những cuộc đàm phán với Washington.

Tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei (giữa), con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei.

Nếu xuất hiện tại tang lễ để chủ trì các nghi thức cầu nguyện cho cha, đây sẽ là lần đầu tiên ông Mọtaba xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức, qua đó góp phần củng cố vị thế của nhà lãnh đạo mới.

Ngược lại, nếu tiếp tục vắng mặt, sẽ xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông cũng như việc ai đang thực sự điều hành đất nước. Trước đó, hôm thứ Tư (1/7), nhà lãnh đạo được cho là không tham dự một buổi lễ tưởng niệm riêng dành cho người vợ quá cố của mình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi từng cảnh báo Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào giới lãnh đạo của nước này.

Theo giới quan sát, nếu không xuất hiện tại tang lễ, chính quyền Iran nhiều khả năng sẽ giải thích đây là biện pháp bảo đảm an ninh trong bối cảnh xung đột vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm dấy lên nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và làm gia tăng sự hoài nghi về sức khỏe cũng như khả năng lãnh đạo của ông.

Khi được hỏi liệu tân Lãnh tụ tối cao có tham dự lễ tang hay không, ông Ali Akbar Pourjamshidian - trưởng ban tổ chức tang lễ, từ chối đưa ra câu trả lời, cho biết quyết định này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của văn phòng Lãnh tụ tối cao.

"Vấn đề này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi và quyết định hoàn toàn thuộc về văn phòng của nhà Lãnh tụ tối cao", ông nói.

Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán ngoại giao để tập trung tổ chức lễ tang kéo dài từ ngày 4 đến 9/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2.

Theo truyền thông Iran, mọi sự chú ý trong nước hiện tập trung vào công tác chuẩn bị cho các nghi lễ quốc tang, với các lễ tưởng niệm và đoàn rước được tổ chức tại Tehran, Qom, Mashhad (Iran) cùng Najaf và Karbala (Iraq).