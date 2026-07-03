Niềm tin là 'vùng cấm' không thế lực nào được phép xâm phạm

TPO - Theo ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong thời đại bùng nổ thông tin, điều cốt lõi là làm cho Nhân dân có đủ cơ sở, đủ niềm tin để tự phân biệt đúng - sai, tự đề kháng trước thông tin xấu, độc. "Niềm tin mới là tuyến phòng thủ cuối cùng, là “vùng cấm” mà không một thế lực nào được phép xâm phạm", ông Trịnh Văn Quyết nói.

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tuyệt đối không để khoảng trống cho tin xấu, độc

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị quán triệt tinh thần xuyên suốt: Mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận, suy cho cùng, đều quy về một mục tiêu tối thượng - giữ vững và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Niềm tin ấy là gốc rễ của “thế trận lòng dân”, là nguồn lực nội sinh không gì thay thế được.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN.



Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu về 7 nhiệm vụ cần thực hiện, để hướng tới việc chuyển mạnh phương thức công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang chủ động quản trị niềm tin xã hội. Trong đó, ông yêu cầu làm tốt công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước. Chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động.

Mọi chủ trương, chính sách lớn, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và doanh nghiệp như đất đai, giá cả, năng lượng, đền bù, giải phóng mặt bằng, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, phải có phương án truyền thông từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

“Tuyệt đối không để chậm thông tin, né tránh vấn đề khó, tạo khoảng trống cho tin đồn và thông tin xấu, độc. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và niềm tin của Nhân dân làm thước đo. Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp chịu trách nhiệm chủ trì phương án truyền thông chính sách trên địa bàn”, ông Trịnh Văn Quyết nêu.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, truyền thông chính sách không phải là việc “thông báo” cho dân biết sau khi đã quyết xong, mà phải đi cùng cả quá trình hoạch định và thực thi - giải thích để dân hiểu, đối thoại để dân đồng thuận, đồng thuận để tạo động lực hành động.

Một chính sách dù đúng nhưng truyền thông kém, để dân hiểu lầm, hiểu chưa tới, thì cũng khó đi vào cuộc sống, thậm chí phát sinh điểm nóng. Ngược lại, làm tốt truyền thông chính sách chính là cách trực tiếp phục vụ mục tiêu tăng trưởng, bởi nó tạo ra sự đồng lòng - điều kiện tiên quyết để khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội.

Với văn hóa, văn nghệ, xuất bản, ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm sai phạm, không để tái diễn sản phẩm sai về quan điểm, đường lối, lệch chuẩn về văn hóa, thẩm mỹ.

Làm chủ không gian mạng là vấn đề sống còn

Theo ông Trịnh Văn Quyết, phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo; xây dựng ngành chuyên nghiệp, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ “tâm trong, trí sáng, bút sắc”, gần dân, hiểu dân, nói dân hiểu, làm dân tin.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo không còn là một lựa chọn, mà là vấn đề sống còn của công tác tư tưởng trong kỷ nguyên số. Ai chậm chân trên mặt trận này sẽ mất thế chủ động, thậm chí mất trận địa ngay trên “sân nhà"'. Ông yêu cầu phải đầu tư cho được lực lượng và công cụ số ngang tầm nhiệm vụ; coi mỗi cán bộ tuyên giáo, dân vận là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin - vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị, vừa thành thạo về kỹ năng và công nghệ.

"Kiên quyết khắc phục tình trạng “ta đi bộ mà địch đi bằng phương tiện hiện đại” trên không gian mạng”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, không thể và cũng không cần kiểm soát mọi luồng tin. Theo ông Quyết, điều cốt lõi là làm cho Nhân dân có đủ cơ sở, đủ niềm tin để tự phân biệt đúng - sai, tự đề kháng trước thông tin xấu, độc. "Niềm tin mới là tuyến phòng thủ cuối cùng, là “vùng cấm” mà không một thế lực nào được phép xâm phạm”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, quản trị niềm tin, do đó, không phải là áp đặt, mà là bồi đắp - bằng sự thật, bằng những thành quả phát triển mà người dân được thụ hưởng, bằng sự nêu gương và liêm chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên.