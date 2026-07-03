Chính phủ Pháp đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm… vì nắng nóng

TPO - Các nghị sĩ thuộc đảng Xanh của Pháp vừa đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ, với cáo buộc ứng phó không hiệu quả trong đợt nắng nóng nghiêm trọng vừa qua.

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt bất thường. (Ảnh: AP)

Ngày 2/7, người phát ngôn của đảng Xanh tại Quốc hội Pháp cho biết, kiến nghị đã được 32 nghị sĩ đảng Xanh, 25 nghị sĩ thuộc đảng cực tả Nước Pháp không cúi đầu (France Unbowed) và 1 nghị sĩ đảng Xã hội ủng hộ. Dự kiến, Quốc hội Pháp sẽ thảo luận về kiến nghị này vào ngày 6/7 tới.

Nỗ lực nhằm lật đổ chính phủ thiểu số của Thủ tướng Sébastien Lecornu được đánh giá là khó thành công.

Đảng Tập hợp quốc gia cực hữu tuyên bố sẽ không ủng hộ kiến nghị. Đảng Xã hội cũng không ủng hộ bất kỳ kiến nghị bất tín nhiệm nào đối với Thủ tướng Lecornu kể từ khi ông nhậm chức năm ngoái.

Trước khi kiến nghị được đệ trình, người phát ngôn chính phủ Maud Bregeon phát biểu: “Chính phủ đang quản lý cuộc khủng hoảng, trong khi một số lực lượng chính trị lại làm trầm trọng thêm tình hình bằng cách đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm”.

Dù nhiệt độ đã bắt đầu giảm sau khi chạm mức cao kỷ lục 43 độ C, nhiệt độ ở nhiều khu vực trên khắp nước Pháp dự báo sẽ tăng trở lại vào cuối tuần.

Ngày 29/6, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết đợt nắng nóng thiêu đốt quét qua châu Âu từ ngày 20/6 đến nay đã khiến ít nhất 1.000 người tử vong, cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn.

Trên khắp nước Pháp, nhiều người dân nhảy xuống sông và kênh đào để giải nhiệt, trong đó có nhiều trường hợp chết đuối. Bệnh viện ghi nhận số ca bệnh liên quan đến nắng nóng tăng mạnh, trong khi trường học, viện dưỡng lão và nơi làm việc đều chưa có đủ thiết bị để chống chọi với cái nóng.

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội ngày 1/7, bà Cyriele Chatelain - lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Xanh, cho rằng chính phủ phải chịu một phần trách nhiệm đối với các trường hợp tử vong trong đợt nắng nóng.

Một số nghị sĩ đảng Xanh còn cho rằng số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000 người. Thủ tướng Lecornu bác bỏ nhận định này, gọi đó là tuyên bố “đáng xấu hổ” và “thiếu phẩm giá”.

Đảng Tập hợp Quốc gia gần đây đề xuất lập kế hoạch quốc gia nhằm lắp điều hòa cho toàn bộ trường học và bệnh viện ở Pháp, đồng thời triển khai gói vay ưu đãi trị giá 20 tỷ euro để khoảng 40 triệu hộ gia đình có thể lắp thiết bị làm mát.