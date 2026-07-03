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Vụ cụ bà bị đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Phường Bạch Mai nói gì?

Trần Hoàng

TPO - Bà Nguyễn Thị N., có hộ khẩu thường trú tại phường Bạch Mai, bị đột quỵ, xuất huyết não, mất hoàn toàn khả năng nhận thức nên 5 năm qua không thể nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH).

Liên quan đến nội dung báo chí phản ánh về việc "Cụ bà 5 năm không nhận được tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội", trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch UBND Phường Bạch Mai khẳng định bà cụ đã được con cháu đưa về chăm sóc tại địa phương khác không còn ở phường Bạch Mai từ tháng 7/2021. Cùng với đó, toàn bộ khoản trợ cấp BHXH của bà vẫn được bảo lưu.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bạch Mai đã ban hành, triển khai nhiều văn bản phục vụ công tác rà soát các trường hợp người yếu thế để thực hiện hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính. Về khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng, 100% đối tượng được hưởng trợ cấp do cơ quan BHXH quản lý và chi trả; UBND phường thường xuyên phối hợp với BHXH cơ sở Hai Bà Trưng để hỗ trợ xử lý các nội dung phát sinh trên địa bàn.

Theo thông báo của UBND phường Bạch Mai:

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về trường hợp bà Nguyễn Thị N., có hộ khẩu thường trú tại khu tập thể Quỳnh Mai, 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH, sáng 1/7/2026, UBND phường Bạch Mai đã cử lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND phường phối hợp với Bưu điện Trung tâm Long Biên và BHXH cơ sở Hai Bà Trưng trực tiếp làm việc với gia đình; đồng thời phối hợp Tổ trưởng tổ dân phố, Cảnh sát khu vực nơi bà N. đăng ký thường trú để xác minh vụ việc.

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Bà Nguyễn Thị N. được chăm sóc trên giường bệnh. Ảnh: Thùy Linh

Làm việc với gia đình, chị Trần Thị Mỹ D. - con gái bà Nguyễn Thị N. cho biết: Năm 2021 bà N. bị đột quỵ, xuất huyết não, mất hoàn toàn khả năng nhận thức nên không thể trực tiếp thực hiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH theo quy định. Từ tháng 7/2021 đến nay, bà N. được chị D. đón về chăm sóc tại nhà chị D., tại phường Giảng Võ và không còn cư trú tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (khu tập thể Quỳnh Mai, phường Bạch Mai).

Về phía BHXH cơ sở Hai Bà Trưng, đơn vị xác nhận đến kỳ chi trả tháng 7/2026, bà Nguyễn Thị N. vẫn có tên trong danh sách hưởng chế độ.. Toàn bộ khoản trợ cấp từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2026 vẫn được bảo lưu. Thẻ bảo hiểm y tế của bà vẫn có giá trị sử dụng liên tục và các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ BHXH giữa BHXH thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội, BHXH cơ sở Hai Bà Trưng đã đề nghị Bưu điện Trung tâm Long Biên thực hiện chi trả đầy đủ các khoản trợ cấp của bà Nguyễn Thị N.

Hiện nay, gia đình đã thống nhất cử chị Trần Thị Mỹ D. là người đại diện nhận trợ cấp BHXH hằng tháng cho bà Nguyễn Thị N..

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, BHXH cơ sở Hai Bà Trưng, Bưu điện Trung tâm Long Biên và chị Trần Thị Mỹ D. đã thống nhất phương án chi trả trợ cấp BHXH từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2026 với tổng số tiền 177.367.400 đồng; phương thức thanh toán bằng tiền mặt tại nhà của chị Trần Thị Mỹ D. và tiếp tục chi trả hàng tháng theo quy định.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại việc chi trả trợ cấp BHXH hằng tháng của bà N. đã được thực hiện đảm bảo quyền lợi cho công dân.

UBND phường Bạch Mai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp rà soát để kịp thời hỗ trợ các trường hợp người yếu thế trên địa bàn phường giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó theo phản ánh, sau khi bà N. bị đột quỵ, chị Trần Mỹ D. đã đến tìm hiểu thủ tục nhận trợ cấp BHXH thay cho mẹ. Gia đình được hướng dẫn là phải có giấy ủy quyền. Nhưng người cần ký giấy ủy quyền lại không còn khả năng nhận thức. "Thời điểm đó, tôi hỏi liệu có thể mang tiền đến tận nhà cho mẹ nhận không thì ban đầu được hướng dẫn có thể thực hiện, sau đó được thông tin rằng trường hợp này không áp dụng, vẫn phải có giấy ủy quyền", chị D. kể.

Trần Hoàng
#Trợ cấp bảo hiểm xã hội chậm trễ #Chăm sóc người già mất khả năng nhận thức #Giấy ủy quyền thủ tục BHXH #Xử lý trường hợp yếu thế #Chính sách hỗ trợ người hưởng trợ cấp #đột quỵ #UBND phường Bạch Mai

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