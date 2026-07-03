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Hà Tĩnh chấm dứt hoạt động dự án mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á

Hoài Nam

TPO - Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án mỏ sắt Thạch Khê, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư sau gần 15 năm dự án tạm dừng.

Tối 2/7, đại diện Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, cùng ngày, đơn vị đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của dự án. Quyết định do Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thắng ký.

Trong quyết định nêu, dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) bị chấm dứt hoạt động đầu tư.

Nguyên nhân là sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư.

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Một phần trong khu vực mỏ sắt Thạch Khê.

Cùng với việc chấm dứt hoạt động đầu tư, Sở Tài chính Hà Tĩnh cũng quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án ngày 24/12/2008.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án và thực hiện các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Mỏ sắt Thạch Khê được phát hiện từ năm 1960, nằm cách TP Hà Tĩnh cũ khoảng 8 km về phía đông và cách bờ biển khoảng 1,6 km. Với trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, đây được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, chiếm khoảng một nửa trữ lượng quặng sắt của Việt Nam.

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê do Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) làm chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2008 với tổng vốn khoảng 14.500 tỷ đồng. Dự án khởi động năm 2009 bằng hạng mục bóc đất tầng phủ, nhưng phải tạm dừng từ cuối năm 2011 để rà soát thiết kế kỹ thuật và tái cơ cấu cổ đông.

Hoài Nam
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