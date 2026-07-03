Quảng Ninh bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở

TPO - Ngày 3/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở.

UBND tỉnh Quảng Ninh đồng thời tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Gai, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Việt Dũng và ông Lê Ngọc Thanh trong quá trình công tác. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, hai cán bộ đều có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, giáo dục, đào tạo và văn hóa, thể thao, du lịch là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong xây dựng con người Quảng Ninh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy giá trị văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu hai sở nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới và năng lực quản trị; xây dựng tập thể đoàn kết, chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tương xứng với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Dũng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.