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Vụ va chạm giữa ô tô và xe máy ở Lâm Đồng: Thêm 2 người tử vong

Thái Lâm

TPO - Hai nạn nhân bị thương nặng trong vụ va chạm giữa ô tô tải và xe máy xảy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 2/7, theo báo cáo của Công an xã Nhân Cơ, Công an tỉnh Lâm Đồng, 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã này đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 3h ngày 2/7, tại Km1917+100 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 9, xã Nhân Cơ), xe tải mang biển kiểm soát 50E-483.XX do anh Vi Minh Hảo (SN 2002, trú xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 49D1-330.XX do Đ.V.D. (SN 2008) điều khiển, chở theo Đ.V.S. (SN 2007) và Đ.V.K. (SN 2005, cùng trú xã Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngãi).

Cú va chạm mạnh khiến Đ.V.D tử vong tại chỗ. Hai người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã không qua khỏi.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an xã Nhân Cơ phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người có liên quan. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Cũng trong sáng 2/7, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng), xảy ra thêm một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến ông S. tử vong.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Đức, khoảng 9h30, tại Km1923+800 trên đường Hồ Chí Minh, xe tải do tài xế Hoàng Thanh Toàn (SN 1995, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng Kiến Đức - Nhân Cơ đã va chạm với xe máy do ông P.T.S (SN 1963, quê TP Đồng Nai) điều khiển cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến ông S. tử vong tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk R'Lấp. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #Lâm Đồng #va chạm ô tô và xe máy #3 tử vong

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