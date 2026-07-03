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Bão số 1 liên tục đổi hướng, tiến về vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 (tên quốc tế là Maysak). Những giờ qua, bão đổi hướng Tây, dự báo đêm nay vào vịnh Bắc Bộ, sau đó tiến gần về vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh.

Vào 4h sáng nay, tâm bão số 1 trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Những giờ qua, bão đổi hướng tây với tốc độ chậm lại, khoảng 10km/h.

Bão số 1 dự báo liên tục đổi hướng, sau khi di chuyển theo hướng tây trong đêm qua, bão dự báo sẽ đổi hướng bắc tây bắc, sau đó là hướng bắc. Sự đổi hướng này khiến đất liền nước ta nằm gần hơn trong vùng ảnh hưởng của bão.

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Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1.

Cụ thể, trong ngày và đêm nay, bão số 1 sẽ tiếp tục đổi hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc. Đến 4h sáng 4/7, tâm bão trên vùng ven biển phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, hướng về vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh. Đến 4h sáng 5/7, tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo sau đó, bão lại đổi hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, giáp biên giới Việt – Trung và suy yếu dần. Đến 4h sáng 6/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của bão, ngay từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu có mưa lớn, kéo dài đến hết ngày 5/7 với cường độ rất lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ (Hải Phòng – Quảng Ninh – Bắc Ninh – Cao Bằng) từ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Cũng do ảnh hưởng của bão, từ chiều 4/7, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m.

Trên biển, từ hôm nay, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) cũng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động rất mạnh.

Nguyễn Hoài
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