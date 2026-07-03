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Pháp luật

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Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì ma túy

Nguyễn Dũng

TPO - Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật Lê Duy Linh) bị Công an TPHCM xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn. Vụ án liên quan đến 48 đối tượng, trong đó 39 người bị khởi tố

Ngày 3/7, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, hoạt động tại nhiều khách sạn, căn hộ và nhà thuê trên địa bàn.

Trong số 48 đối tượng liên quan bị xử lý có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ), ca sĩ, nhạc sĩ từng được nhiều khán giả biết đến.

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Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt cùng tang vật.

Theo cơ quan công an, chuyên án được khám phá từ dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Chánh Hưng. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động khép kín tại khách sạn, căn hộ và nhà thuê, thường xuyên liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cuối tháng 6/2026, lực lượng Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng loạt khám xét, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe máy.

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Các đối tượng bị bắt liên quan đến vụ án.

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định Tăng Nhật Tuệ và một đối tượng khác có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Tăng Nhật Tuệ còn bị xác định có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy nhiều đối tượng trong đường dây dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

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Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan công an.

Qua phân loại, Công an đã chuyển hồ sơ để khởi tố bị can 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; 9 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan.

Lê Duy Linh (SN 1986, quê ở Hà Nội), thường được biết đến với nghệ danh Tăng Nhật Tuệ là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên Việt Nam. Linh còn là người dẫn chương trình của kênh truyền hình Yeah1TV.
Năm 2006, ca sĩ này từng tham gia dự thi Sao Mai điểm hẹn nhưng không lọt vào vòng chung kết.

Nguyễn Dũng
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