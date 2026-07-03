Công an Hà Nội thông tin về vụ học viên tố Trường Cao đẳng Thời trang London

TPO - Chiều 2/7, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội đã có thông tin về việc xác minh đơn tố giác các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại cuộc họp báo Bộ Công an tổ chức vào chiều 2/7, phóng viên báo Tiền Phong đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London – Hà Nội.

Theo đó, phóng viên đề nghị Công an TP Hà Nội cho biết, đã có kết quả xác minh, giải quyết vụ việc hay chưa? Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng có phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, như hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hay không? Thời gian tới, vụ việc sẽ được tiếp tục giải quyết theo hướng nào để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan?

Trả lời, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tháng 11/2025, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) đã nhận được đơn tố giác của người dân về một số hành vi vi phạm của Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London – Hà Nội (98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội).

Sau đó, Cục Cảnh sát kinh tế đã chuyển hồ sơ về Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) để kiểm tra, xác minh.

"Qua phân loại đơn tố giác, chúng tôi thấy việc này thuộc thẩm quyền của xác minh ban đầu của Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chuyển đơn này đến Phòng Kiểm tra và tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo" - Đại tá Long thông tin.

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, đến ngày 5/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 299 thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành về giáo dục để kiểm tra đối với Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London – Hà Nội. Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Từ ngày 6/4 - 24/4, đoàn đã tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London – Hà Nội. Sau đó, hết thời hạn kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo gia hạn kiểm tra thêm 7 ngày. Đến nay, đoàn đang trong quá trình thực hiện, tổng hợp kết quả và hoàn thiện báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền trong việc xử lý đối với các vi phạm liên quan đến đơn tố cáo.

Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội chưa nhận được thông báo về kết quả trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Chúng tôi đang bám sát các thông tin và khi có kết quả trả lời chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì căn cứ vào hành vi vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật" - Đại tá Long cho biết.