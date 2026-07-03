Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng mang hung khí khiêu khích Cảnh sát tuần tra

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng (sinh năm 2008 đến 2010), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, 9 đối tượng khác dưới 16 tuổi được cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Các đối tượng xăm trổ gây náo loạn đường phố được camera AI ghi lại (ảnh: CAĐN)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin vụ việc xảy ra vào ngày 27/6/2026 trên các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận và Võ Thị Sáu. Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét và bắt giữ tổng cộng 17 đối tượng, đồng thời thu giữ 5 xe mô tô, 4 dao tự chế cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, mang theo dao tự chế và vỏ chai bia thủy tinh. Trong quá trình di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Đồng Nai, các đối tượng ném vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh, trật tự. Khi phát hiện lực lượng tuần tra Cảnh sát giao thông, nhóm này tiếp tục ném vỏ chai bia để khiêu khích rồi tăng ga bỏ chạy.

Các đối tượng cùng tang vật (ảnh:CAĐN)

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đồng Nai) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.