Người bị ám sát bởi 5 phát súng là cựu cán bộ thuế, chủ doanh nghiệp

TPO - Ông Hứa Hồng Hải, người bị bắn 5 phát, tử vong tối 2/7 tại Đắk Lắk hiện đứng tên một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận và giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu (xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk). Ông Hải từng làm ở Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là ông Hứa Hồng Hải, sinh năm 1979, trú tại Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Hải hiện đang đứng tên Công ty cổ phần chứng nhận và giám định M.Đ VN (ở xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk). Ngành nghề chính của công ty gồm: Dịch vụ đánh giá, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý trong lĩnh vực quản lý và môi trường phù hợp tiêu chuẩn; Giám định chất lượng công trình; Giám định hàng hóa: giám định về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung theo yêu cầu của khách hàng. Giám định thương mại.

Cũng theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Hải từng có tiền án tiền sự. Cụ thể, ngày 6/4/2007, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam ông Hứa Hồng Hải, cán bộ Phòng Tổng hợp - Dự toán thuộc Cục Thuế Đắk Lắk, để điều tra làm rõ về hành vi tống tiền doanh nghiệp. Sau đó, ông Hải bị tuyên 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Như Tiền Phong đưa tin, vào lúc 18h55’ ngày 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột. Nạn nhân được xác định là ông Hứa Hồng Hải.

Qua xác minh ban đầu, vào lúc 18h51’ cùng ngày, ông Hứa Hồng Hải đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bị một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái dẫn đến tử vong. Hung thủ sau đó lên xe máy tẩu thoát.